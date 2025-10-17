الأخبار
محليات
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
2025-10-17 | 16:16
A-
A+
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
زعم المتحدث بإسم جيش
العدو
الإسرائيلي
افيخاي ادرعي
ان طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق
اليوم
في منطقة
خربة سلم
في
جنوب لبنان
، مستهدفة قيادي في حزب "حزب الله" والذي كان يهم بمحاولات إعادة
إعمار
القدرات العسكرية للحزب في جنوب
لبنان
.
وادعى
ادرعي
في تغريدة على منصة "أكس" انه "خلال عملية ليلية دمرت قوات الجيش مبنى عسكريًا تابع لـ"
حزب الله
" في منطقة قرية يارون.
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة خربة سلم
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
محليات
يارون
الجيش الاسرائيلي
ادرعي
