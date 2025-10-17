الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم

2025-10-17 | 16:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم في جنوب لبنان، مستهدفة قيادي في حزب "حزب الله" والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان.

وادعى ادرعي في تغريدة على منصة "أكس" انه "خلال عملية ليلية دمرت قوات الجيش مبنى عسكريًا تابع لـ"حزب الله" في منطقة قرية يارون.
مقالات ذات صلة
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم

محليات

يارون

الجيش الاسرائيلي

ادرعي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ايناس حراق من فريق الدفاع عن هنبيعل القذافي قبل بدء الجلسة: الجلسة اليوم ليست موعد اختبار للقضاء اللبناني وإنما امتحان لضمير الدولة اللبنانية
مراسلة الجديد: بدء جلسة استجواب هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
"أنفاق وأسلحة".. تحركات واسعة للجيش في جنوب الليطاني!
01:58
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
01:48
موقف "حزب الله" من التفاوض مع إسرائيل.. هذا رهانه! (اللواء)
01:30
ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)
16:07
كيف سيؤثر تغير المناخ على الزراعة وصحن التبولة في لبنان؟ اكتشفوا التداعيات في أول حلقة من "مصلحة عامة" الآن على الجديد
15:36
معلومات الجديد : لا صحة للاخبار المتداولة عن تعرّض الرئيس نواف سلام لوعكة صحية وهو بصحة جيدة
14:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025