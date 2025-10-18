كرامي يطالب بإعادة الإعمار للطرابلسيين!

وأكد خلال احتفال شعبي في التكية المولوية بطرابلس أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب الوعي والتكامل، داعياً إلى استثمار الظروف لبناء دولة قوية خالية من الفساد.
ورأى أن تحسّن الوضع الأمني من أبرز إنجازات العهد الأخير، فيما لا تزال المشاريع الإنمائية في الشمال متعثرة. ودعا إلى توزيع عادل لأموال الإعمار لتفادي انفجار اجتماعي جديد، مشيداً بعطاء آل كرامي والتزامهم تجاه طرابلس.
صـــــــدر عــــن المديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى الامــــــن الداخــــلــــي ــــ شعبـــة العــــــلاقـــات العـــــامـة البــــــلاغ التالـــــي:
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد بأننا "نحن تركنا للدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية أن تتصرف، وللأسف قد اقتربنا من السنة على وقف إطلاق النار وهذه الدولة لم تتصرف دبلوماسياً وسياسياً كما يجب لوقف الاعتداءات والمطالبة بتحرير المواقع المحتلة والتي أصبحت سبعة مواقع بعد أن كانت خمسة مواقع والعمل على إطلاق الأسرى والبدء بإعادة الإعمار".
جاء في أسرار صحيفة "اللواء":