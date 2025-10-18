الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كرامي يطالب بإعادة الإعمار للطرابلسيين!

2025-10-18 | 04:40
كرامي يطالب بإعادة الإعمار للطرابلسيين!
كرامي يطالب بإعادة الإعمار للطرابلسيين!

شدد رئيس تيار الكرامة، النائب فيصل كرامي، على ضرورة شمول طرابلس والشمال بخطط إعادة الإعمار، معتبراً أن دمار الجنوب ناجم عن العدوان، بينما دمار الشمال سببه الإهمال المزمن.

وأكد خلال احتفال شعبي في التكية المولوية بطرابلس أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب الوعي والتكامل، داعياً إلى استثمار الظروف لبناء دولة قوية خالية من الفساد.

ورأى أن تحسّن الوضع الأمني من أبرز إنجازات العهد الأخير، فيما لا تزال المشاريع الإنمائية في الشمال متعثرة. ودعا إلى توزيع عادل لأموال الإعمار لتفادي انفجار اجتماعي جديد، مشيداً بعطاء آل كرامي والتزامهم تجاه طرابلس.

