الحجار في ذكرى اللواء الشهيد وسام الحسن: عهدنا أن نبقى أوفياء لدماء شهداء الوطن

وضع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ممثلاً بأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، إكليلاً من الزهر على ضريح اللواء الشهيد وسام الحسن، في ذكرى استشهاده، تقديراً لتضحياته.



وفي المناسبة، كتب الوزير الحجار، على منصة "أكس": "نستذكر اللواء الشهيد وسام الحسن ومسيرته الاستثنائية في خدمة الوطن، وإيمانه العميق بالدولة والمؤسسات.

عهدنا أن نبقى أوفياء لدماء شهداء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وأمنه واستقراره".