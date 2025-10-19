عاجل
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
محليات

البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان

2025-10-19 | 05:39
البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان
البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان



البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان

محليات

لبنان

الجديد

النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
08:16
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
08:03
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
07:58
النائب بولا يعقوبيان لـ "الجديد": نأمل أن ينعكس هذا الحدث التاريخي في الفاتيكان بأعجوبة على لبنان "يخفوا الشياطين ويكتروا القديسين"
07:56
النائب فريد هيكل الخازن لـ "الجديد": زيارة البابا إلى لبنان سيكون لها رمزيتها الخاصة وهي تأتي ضمن إطار سلمي وتفاهمي للمنطقة
07:54
النائب نعمة افرام لـ "الجديد": زمن الشرق الأوسط الحالي زمن تاريخي إما نجتازه وإما نذهب إلى العتمة وبالتالي نأمل قتح صفحة جديدة أمام لبنان والمنطقة
07:53
