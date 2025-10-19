عاجل
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
4 آب "الحقيقة الضائعة"
10:04
اللواء حسن شقير.. حاضرٌ في الفاتيكان (فيديو)
09:37
عن ملف "تنورين" .. مؤتمر صحافي لوزير الصحة
09:03
جسم معدني وكتابات عبرية.. جنوب لبنان! (صورة)
09:01
من روما.. الرئيس عون يوجّه رسالة عبر "الجديد"! (فيديو)
2025-10-18
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
محليات
البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان
2025-10-19 | 05:39
A-
A+
البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
معلومات الجديد: لم يُحدد بعد موعد زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى بيروت لكنها مرجحة بين تشرين الثاني وكانون الأول بانتظار تأكيد الفاتيكان
الجديد تواكب حفل إعلان الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان قديساً
البابا لاون الرابع عشر يعلن قداسة المطران مالويان
محليات
لبنان
الجديد
الحجار في ذكرى اللواء الشهيد وسام الحسن: عهدنا أن نبقى أوفياء لدماء شهداء الوطن
منظمة تركية تحذّر لبنان: أوقفوا البناء في موئل فقمة الراهب
08:16
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
08:16
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
08:03
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
08:03
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
07:58
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
07:58
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
خاص الجديد
08:16
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
عربي و دولي
08:08
حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة
عربي و دولي
08:07
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
08:16
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
08:03
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
07:58
النائب بولا يعقوبيان لـ "الجديد": نأمل أن ينعكس هذا الحدث التاريخي في الفاتيكان بأعجوبة على لبنان "يخفوا الشياطين ويكتروا القديسين"
07:56
النائب فريد هيكل الخازن لـ "الجديد": زيارة البابا إلى لبنان سيكون لها رمزيتها الخاصة وهي تأتي ضمن إطار سلمي وتفاهمي للمنطقة
07:54
النائب نعمة افرام لـ "الجديد": زمن الشرق الأوسط الحالي زمن تاريخي إما نجتازه وإما نذهب إلى العتمة وبالتالي نأمل قتح صفحة جديدة أمام لبنان والمنطقة
07:53
2025-10-08
من بنت جبيل إلى تونس: بيل بزي سفيراً لأميركا
2025-07-02
توقيف صاحب مصرف لبناني.. وهذه تهمه!
2025-08-19
وفد أميركي يزور لبنان الاسبوع المقبل يضم إلى جانب برّاك وأورتاغوس 8 شخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عسكرية
2025-07-18
مركز "الجديد" الإعلامي يطلق برامجه التدريبية.. تسجل الآن
05:45
بعد سرقة مجوهراته.. إغلاق متحف اللوفر
2025-10-14
هل أصبح مايكل شوماخر في وضع أفضل؟
13:14
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2025
10:06
عشية القداسة.. الجديد في روما
09:37
عن ملف "تنورين" .. مؤتمر صحافي لوزير الصحة
08:32
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
2025-10-17
مقدمة النشرة المسائية 17-10-2025
2025-10-17
نائب لبناني.. على شاشة اسرائيلية! (فيديو)
محليات
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
محليات
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
عربي و دولي
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
عربي و دولي
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
محليات
10:39
عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟
محليات
10:39
عن ملف "تنورين".. ماذا قال وزير الصحة؟
خاص الجديد
12:02
بري منفتح.. وحزب الله يتحفظ!
خاص الجديد
12:02
بري منفتح.. وحزب الله يتحفظ!
محليات
09:46
بعد قرار إخلاء سبيله.. أول تعليق لهانيبال القذافي!
محليات
09:46
بعد قرار إخلاء سبيله.. أول تعليق لهانيبال القذافي!
خاص الجديد
09:03
جسم معدني وكتابات عبرية.. جنوب لبنان! (صورة)
خاص الجديد
09:03
جسم معدني وكتابات عبرية.. جنوب لبنان! (صورة)
