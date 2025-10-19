برقية تعزية من قاسم إلى الحوثي

ارسل لحزب الشيخ نعيم برقية تعزية وتبريكاً إلى عبد الملك بدرالدين الحوثي باستشهاد ‏قائد هيئة ‏الأركان العامة الشهيد عبد الغماري، جاء فيها: ‏





إلى الأخ العزيز والقائد المقدام ‏

السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي



السلام عليكم ورحمة وبركاته. ‏



تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد الركن عبد الغماري، رئيس هيئة ‏الأركان العامة، الذي ارتقى شهيداً على ‏طريق القدس مع ثلة من رفاقه، إثر استهداف جبان نفّذه ‏ الصهيوني المجرم.‏



نتقدّم منكم، ومن القيادة اليمنية المجاهدة، والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، والشعب اليمني الأبي، ‏ومن عائلة الشهيد وذويه ورفاق دربه، بخالص التعازي وأنوار التبريك، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده ‏بواسع رحمته ويرفع مقامه.‏



لقد نال القائد الجهادي الكبير الغماري، أشرف وسام بشهادته، بعد مسيرة جهادية ‏عامرة بالتضحيات، ‏وبعد أن قاد المسلحة اليمنية ببسالةٍ مُساندًا غزة ‏وأهلها في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، ‏وحطّم هيبة القوات الأميركية في ‏البحر الأحمر، وقضّ مضاجع الصهاينة بضرباته القاسمة. ‏

إن استشهاد الأطهار هو مفخرة وعزة للأمة، إذ امتزجت دماؤهم ‏المقدسة، من اليمن إلى ‏والعراق وإيران، بدماء في سبيل أقدس ‏قضية وفي وجه أعتى جبابرة .‏



نُبارك لكم تعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان ‏العامة، ونتمنى له التوفيق والسداد في ‏هذه المسيرة الجهادية التي سار على خطاها الشهيد ‏الغماري، وإنّنا على ثقة أن هذه الدماء الزكية ستثمر بإذن الله ‏نصرًا مباركًا وعزًا ‏للأمة، وأن هذه المسيرة ستستمر بعزم القادة الشجعان والشعب الوفي الذين يحملون راية الدفاع ‏عن ‏كل الأمة وقضاياها.