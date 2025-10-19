الأخبار
محليات

برقية تعزية من قاسم إلى الحوثي

2025-10-19 | 06:08
برقية تعزية من قاسم إلى الحوثي
برقية تعزية من قاسم إلى الحوثي

ارسل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم برقية تعزية وتبريكاً إلى عبد الملك بدرالدين الحوثي باستشهاد ‏قائد هيئة ‏الأركان العامة اللواء الشهيد محمد عبد الكريم الغماري، جاء فيها: ‏


إلى الأخ العزيز والقائد المقدام ‏
السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‏

تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة ‏الأركان العامة، الذي ارتقى شهيداً على ‏طريق القدس مع ثلة من رفاقه، إثر استهداف جبان نفّذه ‏العدو الصهيوني المجرم.‏

نتقدّم منكم، ومن القيادة اليمنية المجاهدة،  والقوات المسلحة اليمنية الباسلة،  والشعب اليمني الأبي، ‏ومن عائلة الشهيد وذويه ورفاق دربه، بخالص التعازي وأنوار التبريك، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده ‏بواسع رحمته ويرفع مقامه.‏

لقد نال القائد الجهادي الكبير الغماري، أشرف وسام بشهادته، بعد مسيرة جهادية ‏عامرة بالتضحيات، ‏وبعد أن قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالةٍ مُساندًا غزة ‏وأهلها في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، ‏وحطّم هيبة القوات الأميركية في ‏البحر الأحمر، وقضّ مضاجع الصهاينة بضرباته القاسمة. ‏
إن استشهاد القادة الأطهار هو مفخرة وعزة للأمة، إذ امتزجت دماؤهم ‏المقدسة، من اليمن إلى لبنان ‏والعراق وإيران، بدماء الفلسطينيين في سبيل أقدس ‏قضية وفي وجه أعتى جبابرة الأرض.‏

نُبارك لكم تعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان ‏العامة، ونتمنى له التوفيق والسداد في ‏هذه المسيرة الجهادية التي سار على خطاها الشهيد ‏الغماري، وإنّنا على ثقة أن هذه الدماء الزكية ستثمر بإذن الله ‏نصرًا مباركًا وعزًا ‏للأمة، وأن هذه المسيرة ستستمر بعزم القادة الشجعان والشعب الوفي الذين يحملون راية الدفاع ‏عن ‏كل الأمة وقضاياها.
محليات

حزب الله

لبنان

