تقدم إسرائيلي نحو عيترون و"ممنوع العبور" (صورة)

تقدم الجيش ليل أمس نحو بركة المحافر - وأقدم على وضع 4 بلوكات من الباطون مع لافتة كُتب عليها "ممنوع العبور خطر الموت" بهدف إبعاد المزارعين ومنعهم من الوصول الى ارضهم.