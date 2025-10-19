بري مستقبلًا طارق مزرعاني: الرسالة وصلت

استقبل منسق "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني،

الذي سلّمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من إلى ، وأبرزها المباشرة برفع الأنقاض واطلاق ورشة الإعمار، فضلاً عن تقديم مساعدة للأهالي والعائدين.

وفي الوقت نفسه، جدد بري القول إن وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعا كبيراً للآليات والجرافات في ، مستنكرّاً ما تعرّض له مزرعاني من تهديدات ورافضاً كل تهديد واعتداء على العاملين في ملف الإعمار في الجنوب وكذلك على الأهالي الآمنين، وسأل : "هل قطاف مواسم صار خرقاً لاتفاق وقف النار"؟

بدوره، شكر مزرعاني رئيس المجلس على تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب لأجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة الجنوب.

ووعد بري بمتابعة موضوع التهديدات وكذلك المطالب المحقة لأهالي القرى الحدودية.