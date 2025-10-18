الأخبار
محليات

عن نصر الله و عملية البيجر.. معلومات يكشفها نتنياهو للمرة الاولى

2025-10-18 | 15:42
عن نصر الله و عملية البيجر.. معلومات يكشفها نتنياهو للمرة الاولى
عن نصر الله و عملية البيجر.. معلومات يكشفها نتنياهو للمرة الاولى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو:" نفذنا عملية البيجرز بعد معلومات عن إرسال حزب الله عينات منها للفحص ودمّرنا مخزون حزب الله من السلاح الذي جمعه لسنوات طويلة في 6 ساعات.

وأضاف:"لم نبلغ أميركا بعملية اغتيال نصرالله".


عن نصر الله و عملية البيجر.. معلومات يكشفها نتنياهو للمرة الاولى

محليات

لبنان

الجديد

ارتياح دوليّ لمبادرة عون التفاوضية مع إسرائيل (الشرق الأوسط)
00:22

ارتياح دوليّ لمبادرة عون التفاوضية مع إسرائيل (الشرق الأوسط)

تقول مصادر مطلعة على موقف عون لـ«الشرق الأوسط»، إن طروحات عون الأخيرة، تستند إلى واقعين، أولهما أن الواقع الميداني لا يزال أسير المراوحة، في وقت يتصدر الحل الدبلوماسي الخيارات المطروحة لإنهاء أزمة الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، بالنظر إلى أن خيار الحرب لإنهاء التأزمة «شبه معدوم». كما يستند إلى تجربة التفاوض لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتلتقي مع الرؤية العربية لحل النزاعات، في وقت تتصدر التسويات، خيارات المنطقة لحل القضايا العالقة، وهي خيارات تحظى بمباركة عربية ودولية.

00:22

ارتياح دوليّ لمبادرة عون التفاوضية مع إسرائيل (الشرق الأوسط)

تقول مصادر مطلعة على موقف عون لـ«الشرق الأوسط»، إن طروحات عون الأخيرة، تستند إلى واقعين، أولهما أن الواقع الميداني لا يزال أسير المراوحة، في وقت يتصدر الحل الدبلوماسي الخيارات المطروحة لإنهاء أزمة الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، بالنظر إلى أن خيار الحرب لإنهاء التأزمة «شبه معدوم». كما يستند إلى تجربة التفاوض لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتلتقي مع الرؤية العربية لحل النزاعات، في وقت تتصدر التسويات، خيارات المنطقة لحل القضايا العالقة، وهي خيارات تحظى بمباركة عربية ودولية.

مياه تنورين تعود للإنتاج و التعبئة
15:33

مياه تنورين تعود للإنتاج و التعبئة

بعد عرض تقني مفصل، وبعد شرح إجراء الإيقاف الاحترازي للمعمل بحسب القانون، وبعد اتمام معمل تنورين لملاحظات فريق الهندسة الصحية التقنية في الوزارة، والتزامها وتعهدها بالشروط الفنية والإدارية اللازمة، قرر وزير الصحة إعادة السماح لمياه تنورين بالإنتاج والتعبئة يما يضمن سلامة صحة المواطنين

15:33

مياه تنورين تعود للإنتاج و التعبئة

بعد عرض تقني مفصل، وبعد شرح إجراء الإيقاف الاحترازي للمعمل بحسب القانون، وبعد اتمام معمل تنورين لملاحظات فريق الهندسة الصحية التقنية في الوزارة، والتزامها وتعهدها بالشروط الفنية والإدارية اللازمة، قرر وزير الصحة إعادة السماح لمياه تنورين بالإنتاج والتعبئة يما يضمن سلامة صحة المواطنين

