الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية وعلى رأسها مغارة فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت

2025-10-19 | 14:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية وعلى رأسها مغارة فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت
وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية وعلى رأسها مغارة فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت
مقالات ذات صلة
وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية وعلى رأسها مغارة فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت

محليات

البيئة:

لحماية

الموائل

الطبيعية

رأسها

مغارة

الراهب

المتوسطية

عمشيت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الاسرائيلي: يبدأ تمرين عسكري واسع في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية
مقابل الروشة.. خط "النيون" يضيء بحر بيروت (بالصور)

اقرأ ايضا في محليات

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟
01:04

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه "في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية واعتبارها أمراً ملزماً".

01:04

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه "في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية واعتبارها أمراً ملزماً".

مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)
00:54

مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الحكومة نواف سلام للشرق الأوسط، أن "الرئيس عون يهدف من وراء إطلاقه مبادرته التفاوضية غير المباشرة مع إسرائيل، إلى حضّ الولايات المتحدة على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه الاتفاق".

00:54

مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الحكومة نواف سلام للشرق الأوسط، أن "الرئيس عون يهدف من وراء إطلاقه مبادرته التفاوضية غير المباشرة مع إسرائيل، إلى حضّ الولايات المتحدة على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه الاتفاق".

لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)
00:47

لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد أنه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على أن هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية - عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.

00:47

لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد أنه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على أن هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية - عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.

يحدث الآن

اخترنا لك
عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟
01:04
مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)
00:54
لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)
00:47
تكتّم شديد.. و"حزب الله" سيطلب ضمانة عربية؟ (نداء الوطن)
00:42
اسرائيل تريد جرّ لبنان إلى التطبيع.. ورفضٌ قاطع! (الجمهورية)
00:35
سلام أبلغ بري.. أهداف اسرائيل لم تعد تقتصر على "حزب الله" (النهار)
00:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025