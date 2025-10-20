برّاك.. غادر ولم يعُد! (الجمهورية)

جاء في صحيفة اللواء:



يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد أنه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على أن هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية - عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.

