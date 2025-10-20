برّاك.. غادر ولم يعُد! (الجمهورية)

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه "في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية واعتبارها أمراً ملزماً".
أكد رئيس الحكومة نواف سلام للشرق الأوسط، أن "الرئيس عون يهدف من وراء إطلاقه مبادرته التفاوضية غير المباشرة مع إسرائيل، إلى حضّ الولايات المتحدة على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه الاتفاق".
جاء في صحيفة اللواء: يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد أنه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على أن هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية - عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.