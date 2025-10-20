الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

سلام أبلغ بري.. أهداف اسرائيل لم تعد تقتصر على "حزب الله" (النهار)

2025-10-20 | 00:32
سلام أبلغ بري.. أهداف اسرائيل لم تعد تقتصر على "حزب الله" (النهار)
سلام أبلغ بري.. أهداف اسرائيل لم تعد تقتصر على "حزب الله" (النهار)

كتبت صحيفة النهار، أن "مسألة استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل قبل اتضاح أي آلية مفترضة أو محتملة لهذا التفاوض، أخذت حيّزاً اساسياً متنامياً من المشهد الداخلي بعدما شكلت مادة التشاور الأساسية بين الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام في الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الحكومة الجمعة الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

وأضافت الصحيفة "على رغم إحاطة هذه المشاورات بستار من الكتمان من جانب الرئاسات الثلاث، تكشف المعطيات المتوافرة لـ"النهار" بأن النقاش بينهم سادته جدية كبيرة وعلى الأرجح تفاهم عريض على شدّ الأحزمة اللبنانية حيال الاحتمالات التي يرتّبها أي استحقاق تفاوضي، ولو أن أي آلية لهذا الاستحقاق لم تتبلور ولن تتبلور قبل أوانها في حال صارت المفاوضات أمراً لا بد منه، ويرتكز المفهوم التفاوضي الذي أعلن الرئيس جوزف عون استعداد لبنان لتأديته، وفق هذه المعطيات، إلى تجربة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، وهذا يعني تالياً مفاوضات غير مباشرة بإدارة وسطاء أميركيين وأمميين، ولكن هذا الأمر يبدو بمثابة إرسال رسالة أولية وانتظار الأصداء عليها، علماً أن المسؤولين اللبنانيين يترقبون التحاق السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى بمنصبه في عوكر نهاية الشهر الحالي لتبين المقاربة الأميركية الجديدة حيال لبنان ومن ضمنها موضوع التفاوض وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".

ولا تخفي المعطيات المتوافرة ارتياحاً لبنانياً إلى معطيات وصلت إلى المعنيين عن ارتياح أميركي وفرنسي تحديداً إلى إعلان رئيس الجمهورية استعدّاد لبنان للتفاوض بما يعكس ملاقاة مرحلة ما بعد اتفاق غزة، ولو أن لبنان لا يزال ينظر بريبة إلى عدم ممارسة ضغوط قوية وكافية على إسرائيل لوقف التصعيد المتدحرج والخنق الاقتصادي الذي تمارسه على مناطق جنوب الليطاني.

وتفيد معلومات أن "الرئيسين عون وسلام تلقيا أكثر من إشارة خارجية تشدد على الطلب من الحكومة الدخول في هذا النوع من المفاوضات الذي خبره لبنان مع إسرائيل منذ اتفاقية الهدنة عام 1949 لترتيب مستقبل الملفات العالقة بين الطرفين".

وإذا كان عون أول المعنيين والعاملين على هذا الملف، فقد تلقى سلام رسالة غربية توضحت خطوطها أكثر في زيارته الأخيرة إلى باريس ولم يكن عون بعيداً من مضمونها، ولذلك عمد إلى الكشف عن مكنوناتها بالدخول في تفاوض غير مباشر مع تل أبيب تزامناً مع اتفاق غزة الذي يرعاه الرئيس دونالد ترامب.

وفي المعلومات أن "سلام ناقش هذا الموضوع مع الرئيس نبيه بري الذي يركز على أنه على لبنان العمل على إنهاء الوضع القائم في الجنوب ومنع استمرار حلقات مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، والتي لم تعد تقتصر على أهداف تعود لـ"حزب الله"، ولم يبد بري جواباً نهائياً حول التفاوض قبل توضيح بنود العروض التي يتلقاها المسؤولون وردّ فعل إسرائيل وانتظار خلاصة المرحلة الاولى من اتفاق غزة وبلورة هذه الخطوة مع حزب الله".
 
 
 
سلام أبلغ بري.. أهداف اسرائيل لم تعد تقتصر على "حزب الله" (النهار)

محليات

نبيه بري

نواف سلام

اسرائيل تريد جرّ لبنان إلى التطبيع.. ورفضٌ قاطع! (الجمهورية)
مرشح نيابي.. صحافي؟ (نداء الوطن)

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟
01:04

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه "في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية واعتبارها أمراً ملزماً".

01:04

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه "في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية واعتبارها أمراً ملزماً".

مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)
00:54

مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الحكومة نواف سلام للشرق الأوسط، أن "الرئيس عون يهدف من وراء إطلاقه مبادرته التفاوضية غير المباشرة مع إسرائيل، إلى حضّ الولايات المتحدة على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه الاتفاق".

00:54

مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الحكومة نواف سلام للشرق الأوسط، أن "الرئيس عون يهدف من وراء إطلاقه مبادرته التفاوضية غير المباشرة مع إسرائيل، إلى حضّ الولايات المتحدة على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه الاتفاق".

لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)
00:47

لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد أنه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على أن هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية - عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.

00:47

لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد أنه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على أن هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية - عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.

عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟
01:04
مبادرة لبنان التفاوضية "غير المباشرة" مع اسرائيل.. الرئيس سلام يكشف! (الشرق الأوسط)
00:54
لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)
00:47
تكتّم شديد.. و"حزب الله" سيطلب ضمانة عربية؟ (نداء الوطن)
00:42
اسرائيل تريد جرّ لبنان إلى التطبيع.. ورفضٌ قاطع! (الجمهورية)
00:35
مرشح نيابي.. صحافي؟ (نداء الوطن)
00:25
