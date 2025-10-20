يزور ويلتقي رئيس الجمهورية لجوجلة الأجواء المتعلقة بما يُطرح على في ما يتعلق بالمفاوضات.وعشية اللقاء بين الرجلين، ذكرت مصادر " " أن "لبنان تلقى عرضًا بحصر سلاح ، خلال زيارة الرئيس جوزاف عون إلى نيويورك، مشيرة إلى أن الأخير نقل إلى "الحزب" عبر ".وقالت المصادر: "العرض الذي تلقاه لبنان في نيويورك حول سلاح "حزب " يُبحث على أعلى المستويات، لافتة إلى "صيغ متعددة مرتبطة بسلاح "حزب الله" مطروحة والأخير منفتح على بحثها".وكشفت أن "حزب الله" سيطلب ضمانة عربية في المرحلة المقبلة لتسليم سلاحه وهو مقتنع بأن "عقيدة القتال" من أجل فلسطين انتهت.وأكدت المصادر نفسها أن انتهاء حرب غزة سيزيد الضغط على لبنان والعراق وإيران للسير بـ "السلام" مشيرة إلى أن أذرع أمام معادلة بعد 7 أكتوبر وهي "السلام مقابل عدم التدمير".وفي ضوء ما تردد، مصادر أبدت عدم رغبة بكشف ما يدور من اتصالات، خصوصًا مع ، ووسط تكتم شديد لكي لا يتم التشويش على أي مبادرة ولعدم التسبب بأذية أي مبادرة.