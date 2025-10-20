يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري قصر بعبدا
ويلتقي رئيس الجمهورية لجوجلة الأجواء المتعلقة بما يُطرح على لبنان
في ما يتعلق بالمفاوضات.
وعشية اللقاء بين الرجلين، ذكرت مصادر "الحدث
" أن "لبنان تلقى عرضًا بحصر سلاح حزب الله
، خلال زيارة الرئيس جوزاف عون إلى نيويورك، مشيرة إلى أن الأخير نقل العرض
إلى "الحزب" عبر الرئيس نبيه بري
".
وقالت المصادر: "العرض الذي تلقاه لبنان في نيويورك حول سلاح "حزب الله
" يُبحث على أعلى المستويات، لافتة إلى "صيغ متعددة مرتبطة بسلاح "حزب الله" مطروحة والأخير منفتح على بحثها".
وكشفت أن "حزب الله" سيطلب ضمانة عربية في المرحلة المقبلة لتسليم سلاحه وهو مقتنع بأن "عقيدة القتال" من أجل فلسطين انتهت.
وأكدت المصادر نفسها أن انتهاء حرب غزة سيزيد الضغط على لبنان والعراق وإيران للسير بـ "السلام" مشيرة إلى أن أذرع إيران
أمام معادلة جديدة
بعد 7 أكتوبر وهي "السلام مقابل عدم التدمير".
وفي ضوء ما تردد، مصادر بعبدا
أبدت عدم رغبة بكشف ما يدور من اتصالات، خصوصًا مع واشنطن
، ووسط تكتم شديد لكي لا يتم التشويش على أي مبادرة ولعدم التسبب بأذية أي مبادرة.