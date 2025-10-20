الأخبار
بالفيديو
محليات

كركي: لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان وتوسعة التغطية الصحيّة

2025-10-20 | 02:52
كركي: لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان وتوسعة التغطية الصحيّة
كركي: لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان وتوسعة التغطية الصحيّة

شارك رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الذي عُقد تحت شعار بناء الحاضر وصياغة المستقبل، يوم الأحد الواقع في 19 تشرين أول 2025 في مدينة بغداد- مسرح المنصور ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في العراق المهندس محمد شيّاع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق.

وتحدّث كركي في الجلسة الحوارية الثانية بكلمة حول القطاع الخاص والضمان الصحي نموذج التفاعل لبناء نظام صحي ومتكامل، يسلّط الضوء خلالها على الشراكات المعتمدة عالمياً لتأمين الرعاية الصحّية الشاملة لعدد من الدول العالمية (فرنسا، سويسرا، بريطانيا، لبنان)، وشدّد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز ورفع جودة الخدمات، واعتبر دكتور كركي أن دور القطاع العام ممثل في المؤسسات المختصة يتمحور حول رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والمعايير لضمان الوصول الى ضمان صحي شامل وفاعل ومستدام، يحقق الغاية المطلوبة من أجل تمتّع المواطن بالحياة الكريمة.

وأعلن كركي عن وضع كل طاقات وخبرات الجمعية العربية للضمان الإجتماعي بتصرّف الأخوة في العراق للمساعدة في عملية تطوير نظام الضمان الصحي وتسريع حصول جميع المواطنين العراقيين على الحق بالخدمات الصحية.
تحليق للطيران المسيّر على علو جداً منخفض فوق بيروت وضواحيها
عن سلاح حزب الله.. ماذا قال باسيل؟

جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة
جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة

تقدّم الوكيلان القانونيان لعائلة الشيخ محمد يعقوب، الأستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي أيوب،

جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة

تقدّم الوكيلان القانونيان لعائلة الشيخ محمد يعقوب، الأستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي أيوب،

دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه
دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري.

دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري.

مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق سلسلة الشرقية
جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة
دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لعائلة الشيخ محمد يعقوب المحامي ناجي أيوب تقدم باعتراض على إخلاء سبيل القذافي طالباً زيادة قيمة الكفالة لناحية الحضور والمتابعة نظراً لحجم القضية
البابا لاون يلتقي بعدد من الشخصيات اللبنانية.. التفاصيل من روما
لقاء عون وبري في بعبدا.. ممتاز!
