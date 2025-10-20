كركي: لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان وتوسعة التغطية الصحيّة

شارك رئيس المكتب التنفيذي للجمعية للضمان الإجتماعي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كركي في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الذي عُقد تحت شعار بناء الحاضر وصياغة ، يوم الأحد الواقع في 19 تشرين أول 2025 في مدينة بغداد- مسرح المنصور ، برعاية وحضور في العراق المهندس محمد شيّاع السوداني وإشراف الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق.

