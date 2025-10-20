الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه

2025-10-20 | 05:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه
دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري.

وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية والإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر، وقد أفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى انه جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية استقرار لبنان وأمنه لأنهما جزء من الأمن العربي، ولرسم ملامح جديدة أكثر استقرارًا وإنسانية وأمان بحيث ان الأمن والتنمية في لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل استقرار شامل وقيام الدولة بمسؤولياتها الوطنية الكاملة.

وتم التشديد على دعم الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية ومساندتها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية انطلاقا من الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتغليب منطق الدولة وسيادتها على كافة أراضيها، و تشجيع الحكومة التي تتبنّى نهجًا يقوم على الدبلوماسية الفاعلة المتزنة لاستكمالها اتخاذ قرارات جذرية نحو الإصلاح المالي والإداري وتفعيل المؤسسات، والحوكمة الرشيدة لتحويل لبنان إلى ساحة سلام وتعاون وتنمية واستثمار وثبات الموقف وسعة الرؤية.

وتم التطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة التي شنها العدو الإسرائيلي على غزة وما يحكى عن سلام في المنطقة،  مؤكدين ان السلام الحقيقي هو حلّ عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه

محليات

وليد بخاري

عبد اللطيف دريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لعائلة الشيخ محمد يعقوب المحامي ناجي أيوب تقدم باعتراض على إخلاء سبيل القذافي طالباً زيادة قيمة الكفالة لناحية الحضور والمتابعة نظراً لحجم القضية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق سلسلة الشرقية
06:14
جديد قضية هنيبعل القذافي.. إعتراض ومطالبة برفع الكفالة
06:08
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لعائلة الشيخ محمد يعقوب المحامي ناجي أيوب تقدم باعتراض على إخلاء سبيل القذافي طالباً زيادة قيمة الكفالة لناحية الحضور والمتابعة نظراً لحجم القضية
05:22
البابا لاون يلتقي بعدد من الشخصيات اللبنانية.. التفاصيل من روما
04:36
لقاء عون وبري في بعبدا.. ممتاز!
04:21
رئيس مجلس النواب نبيه بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
04:19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025