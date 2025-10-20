دريان استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري..وهذا ما تم بحثه

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة لدى وليد بخاري.

وتم البحث في الشؤون والعربية والإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر، وقد أفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى انه جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية استقرار وأمنه لأنهما جزء من الأمن ، ولرسم ملامح أكثر استقرارًا وإنسانية وأمان بحيث ان الأمن والتنمية في لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل استقرار شامل وقيام الدولة بمسؤولياتها الوطنية الكاملة.



وتم التشديد على دعم وبقية الأجهزة الأمنية ومساندتها لبسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية انطلاقا من الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتغليب منطق الدولة وسيادتها على كافة أراضيها، و تشجيع الحكومة التي تتبنّى نهجًا يقوم على الدبلوماسية الفاعلة المتزنة لاستكمالها اتخاذ قرارات جذرية نحو الإصلاح المالي والإداري وتفعيل المؤسسات، والحوكمة الرشيدة لتحويل لبنان إلى ساحة سلام وتعاون وتنمية واستثمار وثبات الموقف وسعة الرؤية.



وتم التطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة التي شنها على غزة وما يحكى عن سلام في المنطقة، مؤكدين ان السلام الحقيقي هو حلّ عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية.