عاجل
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
02:24
سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!
2025-10-20
دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)
2025-10-20
"حزب الله" سيستخدم القوة بهذه الحالتين..
محليات
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لسمتا موظفين عن أميركا
2025-10-21 | 11:40
A-
A+
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لسمتا موظفين عن أميركا
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لستما موظفين عند أميركا
وزير العدل يرد على نعيم قاسم
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لسمتا موظفين عن أميركا
محليات
لوزير
العدل
وحاكم
المركزي:
لسمتا
موظفين
أميركا
العودة الى الأعلى
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل لبنان وسوريا
اقرأ ايضا في محليات
14:28
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:28
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:00
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على اكس:
14:00
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على اكس:
13:17
معلومات الجديد: من المرجح أن تعرض مسودة قانون الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقة بانتظار البتّ بمسؤوليتها
13:17
معلومات الجديد: من المرجح أن تعرض مسودة قانون الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقة بانتظار البتّ بمسؤوليتها
يحدث الآن
محليات
14:28
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
محليات
14:00
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
محليات
13:17
معلومات الجديد: من المرجح أن تعرض مسودة قانون الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقة بانتظار البتّ بمسؤوليتها
اخترنا لك
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:28
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
14:00
معلومات الجديد: من المرجح أن تعرض مسودة قانون الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقة بانتظار البتّ بمسؤوليتها
13:17
مصادر سياسية مطلعة على خط الرئاسات: لبنان قال كلمته ومستعد للتفاوض مع اسرائيل عبر لجنة الميكانيزم ترامناً مع عمله على تحقيق الحياد
13:06
مصادر دبلوماسية للجديد: على المسؤولين اللبنانيين الى الذهاب الى حصر السلاح في كل لبنان والتفاوض المباشر مع اسرائيل بعد اهمال واشنطن للملف اللبناني ووضعه في حساب اسرائيل
13:05
مصادر دبلوماسية للجديد: تحليق المسيرات الاسرائيلية فوق مقار الرئاسات وفوق بيروت كلها رسائل تعكس ارتفاع منسوب التوتر الميداني وسط تحذيرات من تصعيد مستمر على الساحة اللبنانية
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-19
بعد مداهمات الجيش صباحاً.. الجديد في مخيم شاتيلا
2025-10-20
بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك
2025-10-07
انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة
2025-09-17
في ذكرى "البيجر".. رسالة من نعيم قاسم للجرحى
2025-08-03
أمرٌ واحد يُجبر إسرائيل على الانسحاب! (الأنباء الكويتية)
2025-09-19
الـ"كماكيمو" يسقط في مخيم شاتيلا
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025
11:20
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
2025-10-20
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
2025-10-20
وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما
2025-10-20
البابا لاون يلتقي بعدد من الشخصيات اللبنانية.. التفاصيل من روما
2025-10-19
مقدمة النشرة المسائية 19-10-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
04:51
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
عربي و دولي
04:51
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
فن
04:16
منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
فن
04:16
منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
عربي و دولي
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
عربي و دولي
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
عربي و دولي
01:53
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
عربي و دولي
01:53
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
محليات
05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
محليات
05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
محليات
02:24
سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!
محليات
02:24
سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025