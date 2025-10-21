الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)

2025-10-21 | 01:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)

خاص صحيفة "الجمهورية":

كشفت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، أن ما حصل في الأيّام الأخيرة ، ظهّر رغبة أميركية بإعادة تحريك المسار السياسي على جبهة لبنان، لبلوغ حلّ او اتفاق او تفاهم يتوازى من الإنجاز الأميركي في غزة، يمهّد له بوقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وورقة توم برّاك تشكّل الأساس لذلك، وتلقّى لبنان إشارات مباشرة بهذا المعنى من برّاك نفسه، وعلى هذا الأساس جاء الطرح باستعداد لبنان لإجراء مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركيّة، على شاكلة ما جرى في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وبحسب المعلومات، فإنّ الأميركيين كانوا مرتاحين للتجاوب اللبناني مع طرحهم المتجدد بإطلاق مسار الحل السياسي، إلّا انّ هذا الطرح لم يعمّر طويلاً، إذ سرعان ما بردت حماسته، حيث اصطدم بالرفض الإسرائيلي، ما أعاد الأمور إلى المربّع الاّول، وأبقى الوضع في دائرة التصعيد الذي تمارسه إسرائيل.

وعلى الرغم من تعثّر الطرح الأميركي، أكّدت مصادر رسمية لـ"الجمهورية" أنّ حركة الاتصالات، لم تتوقف، سواء على الخطوط الداخلية او على الخطوط الخارجية، وجزمت بأنّ "الامور ليست مقفلة بالكامل، وخصوصاً أنّ الحل السياسي بين لبنان وإسرائيل يشكّل اولوية وهدفاً بالنسبة إلى الأميركيين، ومن هنا من غير المستبعد أن يعطى هذا الامر بعض الزخم في المدى المنظور، الذي قد يتزامن مع حضور مباشر للموفدين على خطّ تحريك مسار الحلّ السياسي".

مقالات ذات صلة
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)

محليات

عربي و دولي

لبنان

الحدود اللبنانية

جنوب لبنان

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

أميركا

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحريري "غير متحمّس".. فهل حسم أمره؟ (الأخبار)
200 جندي أميركي الى إسرائيل لمراقبة الهدنة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت
05:26

عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت

أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية ارتياحه لتطمينات الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً انتهاء حرب غزة.

05:26

عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت

أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية ارتياحه لتطمينات الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً انتهاء حرب غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
04:51

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.

04:51

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم
04:34

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.

04:34

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.

يحدث الآن

اخترنا لك
عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت
05:26
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
04:51
قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم
04:34
بالفيديو: سجن تحت الأرض لنظام الأسد!
04:23
الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟
02:57
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
02:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025