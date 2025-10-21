جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)

كشفت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، أن ما حصل في الأيّام ، ظهّر رغبة أميركية بإعادة تحريك المسار السياسي على ، لبلوغ حلّ او اتفاق او تفاهم يتوازى من الإنجاز الأميركي في غزة، يمهّد له بوقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وورقة تشكّل الأساس لذلك، وتلقّى إشارات مباشرة بهذا المعنى من برّاك نفسه، وعلى هذا الأساس جاء الطرح باستعداد لبنان لإجراء مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركيّة، على شاكلة ما جرى في مفاوضات ترسيم .

وبحسب المعلومات، فإنّ كانوا مرتاحين للتجاوب اللبناني مع طرحهم المتجدد بإطلاق مسار الحل السياسي، إلّا انّ هذا الطرح لم يعمّر طويلاً، إذ سرعان ما بردت حماسته، حيث اصطدم بالرفض ، ما أعاد الأمور إلى المربّع الاّول، وأبقى الوضع في دائرة التصعيد الذي تمارسه .

وعلى الرغم من تعثّر الطرح الأميركي، أكّدت مصادر رسمية لـ"الجمهورية" أنّ حركة الاتصالات، لم تتوقف، سواء على الخطوط الداخلية او على الخطوط الخارجية، وجزمت بأنّ "الامور ليست مقفلة بالكامل، وخصوصاً أنّ الحل السياسي بين لبنان وإسرائيل يشكّل اولوية وهدفاً بالنسبة إلى الأميركيين، ومن هنا من غير المستبعد أن يعطى هذا الامر بعض الزخم في المدى المنظور، الذي قد يتزامن مع حضور مباشر للموفدين على خطّ تحريك مسار الحلّ السياسي".