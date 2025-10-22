الأخبار
الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا

2025-10-22 | 06:20
الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا
الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا

لفت الرئيس جوزاف عون أمام وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية ​إلى أنه أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال.

وقال " أنتم مستقبل لبنان، والاتكال عليكم كبير، فليكن التنافس من أجل مصلحة لبنان لا لخدمة المصالح الشخصية".

وأشار عون إلى ان "جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا، فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر".

لبنان

جوزاف عون

نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط
الرئيس جوزاف عون أمام وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية: أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال

مجموعة OMT وCompare360.com تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الضمان/التأمين الإلكتروني في لبنان
13:03

مجموعة OMT وCompare360.com تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الضمان/التأمين الإلكتروني في لبنان

أعلنت شركة أون لاين لوساطة التأمين ش.م.ل - الذراع التأميني لمجموعة OMT عن شراكة استراتيجية مع شركة شديد لوساطة التأمين التابعة لمجموعة شديد كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين وذلك من خلال منصّة Compare360.com المتخصّصة في مقارنة وشراء منتجات التأمين عبر الإنترنت في خطوة نوعية من شأنها أن تُحدث تحولاً في مشهد توزيع التأمين بالتجزئة في لبنان وتعزّز القنوات الرقمية المتعددة (Omnichannel).

13:03

مجموعة OMT وCompare360.com تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الضمان/التأمين الإلكتروني في لبنان

أعلنت شركة أون لاين لوساطة التأمين ش.م.ل - الذراع التأميني لمجموعة OMT عن شراكة استراتيجية مع شركة شديد لوساطة التأمين التابعة لمجموعة شديد كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين وذلك من خلال منصّة Compare360.com المتخصّصة في مقارنة وشراء منتجات التأمين عبر الإنترنت في خطوة نوعية من شأنها أن تُحدث تحولاً في مشهد توزيع التأمين بالتجزئة في لبنان وتعزّز القنوات الرقمية المتعددة (Omnichannel).

