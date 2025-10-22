الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا

وقال " أنتم مستقبل لبنان، والاتكال عليكم كبير، فليكن التنافس من أجل مصلحة لبنان لا لخدمة المصالح الشخصية".
وأشار عون إلى ان "جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا، فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر".
