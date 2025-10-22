الأخبار
محليات

نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط

2025-10-22 | 07:00
نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط
نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن التحالف بين الجانبين "يغيّر وجه الشرق الأوسط ويوجد فرصا جديدة للسلام والأمن".

وقال نتنياهو، خلال استقباله نائب الرئيس الأميركي جاي. دي. فانس في القدس، إن زيارة الرئيس الأميركي ترامب الأخيرة إلى إسرائيل كانت "تاريخية وستُخلّد في سجل الأمة"، مضيفا: "على مدى سنوات طويلة، تعاملت مع إدارات أميركية مختلفة، لكن ما نشهده اليوم لم يحدث من قبل. هذه شراكة قائمة على الثقة والتفاهم الكامل".

وأشاد نتنياهو بدور فانس داخل الإدارة الأميركية، موضحا أنه "من أعضاء الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس ترامب"، مضيفا: "لقد تأثرت بوضوحك، وحدّتك، وتضامنك مع هدفنا المشترك، سواء في اللقاءات الرسمية أو الخاصة".

وختم نتنياهو بالقول: "نحن نعيش أياما مصيرية نغيّر فيها وجه الشرق الأوسط. وأرحب بك بحرارة هذا العام في القدس، يا صديقنا الكبير جاي. دي. فانس".

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الأميركي جاي. دي. فانس عن سعادته بزيارة إسرائيل، مؤكدا التزام إدارة ترامب بالعمل على تنفيذ "خطة السلام لغزة".

وقال فانس: "لدينا مهمة صعبة، تتمثل في نزع سلاح حركة حماس، وفي الوقت نفسه إعادة إعمار غزة وتحسين حياة سكانها وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل مجددا"، مشيرا إلى أن "هذه ليست مهمة سهلة، لكنها هدف نحن ملتزمون به".

وأضاف فانس أن الإدارة الأميركية أجرت خلال الساعات الماضية "نقاشات مثمرة مع الحكومة الإسرائيلية وأيضا مع شركائنا في العالم العربي الذين يرغبون في لعب دور إيجابي في هذا الملف"، مؤكدا أن "هناك فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي رغم المعارضة التي تواجه الخطة".

وختم نائب الرئيس الأميركي حديثه بالقول: "نعلم أن الطريق ليس سهلا، لكننا واثقون من قدرتنا على تحقيق نتائج عظيمة بالتعاون مع أصدقائنا في إسرائيل".

