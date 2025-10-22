عمليات رصد وتتبع لمطلوبين.. بيان جديد للجيش

يُواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة المخدرات، وعمليات الرصد والتتبع الأمني للمطلوبين. في هذا السياق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات
عمليات دهم وأوقفت ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنَين (ق.ب.) و(ض.ع.) في بلدة قب الياس - زحلة
بجرم إطلاق النار.
• توقيف المواطن (ا.ي.) في بلدة نحلة
– بعلبك
، وضبط سلاح حربي في حوزته.
• توقيف المدعو (م.ح.) في شارع الحمرا – بيروت
، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات في حوزته.
كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي
– بعلبك، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات، وعملت على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة.
كذلك ضبطت وحدة من الجيش عند الحدود اللبنانية
– السورية
في منطقة مشاريع القاع
– الهرمل
نحو ٥٢ ألف حبة كبتاغون.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.