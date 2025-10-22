عمليات رصد وتتبع لمطلوبين.. بيان جديد للجيش

أصدرت ، البيان التالي:

يُواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة المخدرات، وعمليات الرصد والتتبع الأمني للمطلوبين. في هذا السياق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من عمليات دهم وأوقفت ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنَين (ق.ب.) و(ض.ع.) في بلدة قب الياس - بجرم إطلاق النار.

• توقيف المواطن (ا.ي.) في بلدة – ، وضبط سلاح حربي في حوزته.

• توقيف المدعو (م.ح.) في شارع الحمرا – ، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات في حوزته.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة – بعلبك، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات، وعملت على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة.

كذلك ضبطت وحدة من الجيش عند الحدود – في منطقة مشاريع – نحو ٥٢ ألف حبة كبتاغون.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.