بخاري التقى الخطيب: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي

استقبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية ،سفير في وليد البخاري.



وجرت خلال اللقاء جولة افق في التطورات في والمنطقة ،وكان اتفاق على وجوب بذل اقصى الجهود لتحقيق الاستقرار ،ودور الدولة في هذا المجال.

واكد العلامة الخطيب على ضرورة استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يفترض ان تهتم بشؤون الناس الحياتية والاجتماعية والامنية قبل اي شيئ اخر،وبعدها يمكن البحث في كل الشؤون الأخرى.

وقال انه لا يجوز ان يبقى ما يشعر الناس بتجاهل الحكومة لهموم المهجرين والنازحين .

وشدد العلامة الخطيب على ان المكون الشيعي لم يكن في اي يوم من الايام عامل تفريق او انفصال،بل عامل وحدة وجمع .



ونوه العلامة الخطيب بدور وحكمتها في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتحقيق الاستقرار ،تماما كما فعلت سابقا في اتفاق الطائف ورعايتها الدائمة له وكان لها اليد الطولى في هذا المجال.

ووجه العلامة الخطيب الدعوة للسفير البخاري للمشاركة في الندوة التي يقيمها المجلس الشيعي في السادس من الشهر المقبل في مقره في الحازمية حول اتفاق الطائف.

اكد البخاري خلال اللقاء على حكمة القيادة في دفع الامور نحو الاستقرار،وقال اننا نعول دائما على هذا الامر ،منوها بدور في هذا المجال،مشددا على ان لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج ،مستذكرا مواقف الامام السيد الصدر والامام مهدي شمس الدين والامام عبد الامير قبلان ومواقف العلامة الخطيب في هذا المجال وعلاقتهم المتينة مع .

وشدد على عدم استبعاد اي مكون لبناني في الدولة،وهذه هي روحية اتفاق الطائف .