الاعتداءات الإسرائيلية على طاولة البحث بين بري ورئيس لجنة "الميكانيزم"

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس اللجنة الخماسية المنبثقة عن إتفاق وقف إطلاق النار الـ "الميكانيزم" الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق ،بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان ، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية في الجنوب وسير عمل اللجنة .

بري أثار أمام الجنرال كليرفيلد موضوع مواصلة إعتداءاتها اليومية غارات جوية أستهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الإقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل ، وإستمرار إحتلالها لمناطق لبنانية على طول خط الحدود في إنتهاك واضح للإتفاق وتعطيلاً لتنفيذ القرار 1701 .



بدوره الجنرال كليرفيلد عرض لرئيس المجلس جدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركها ، آملاً أن تشهد تقدماً ملحوظا على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها .



كما استقبل رئيس المجلس رئيس الحكومة السابق حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية .



الرئيس بري استقبل ايضا رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الLAU الدكتور شوقي عبد بحضور رئيسة المكتب التنفيذي مسؤولة الدائرة القانونية المحامية نور حجار ، مستشار الجامعة للشؤون الحكومية الدكتور كريستيان أوسي ، والمسؤول الإعلامي في الجامعة الأستاذ سعد الزين ، الدكتور عبدالله أبلغ الرئيس بري حصول حرم الجامعة اللبنانية الاميركية في نيويورك على ترخيص رسمي يتيح لها استصدار شهادات جامعية أمريكية من الحرم وهو إنجاز كبير للبنان لم يحصل سابقاً كما سلم الوفد رئيس المجلس دعوة لحضور العشاء الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية (مستشفى رزق) .





على صعيد آخر دعا دولة رئيس الأستاذ لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 تشرين الأول 2025 وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025 .