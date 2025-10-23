المجارير تصب في النهار.. وين الملايين؟ (فيديو)



رغم إنفاق قرض البالغ 55 مليون أميركي على مشاريع شبكات الصرف الصحي، لا يزال الصرف الصحي يتدفق من المدينة الصناعية في إلى ، إذ لم يُنفّذ المتعهد الوصلة الأساسية التي تنقل المياه العادمة إلى محطة التكرير في زحلة. وعلى اثر ذلك، أعلنت تحفّظها عن إنهاء المشروع وعن تسديد أي مستحقات للمتعهدين قبل استكمال الأعمال المتوجبة وفقاً للمواصفات الفنية والتعاقدية المُلزمة.