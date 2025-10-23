المجارير تصب في النهار.. وين الملايين؟ (فيديو)

View this post on Instagram
نشر السفير الإيراني في لبنان مجتبى آماني عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع الشهيد السيد حسن نصرالله، وأرفقها بتعليقٍ قال فيه:
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:
نفى النائب جورج عدوان ان يكون قد طرح على رئيس مجلس النواب نبيه بري اي عرض لتمديد المجلس النيابي الحالي، مؤكدا ان القوات اللبنانية تريد الانتخابات بموعدها من دون ولا يوم تأخير.وقال ونحن مصرون على انتخاب المغتربين للنواب للمئة واثمان وعشرين.