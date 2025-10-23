الأخبار
محليات

المجارير تصب في النهار.. وين الملايين؟ (فيديو)

2025-10-23 | 11:25
المجارير تصب في النهار.. وين الملايين؟ (فيديو)
المجارير تصب في النهار.. وين الملايين؟ (فيديو)


رغم إنفاق قرض البنك الدولي البالغ 55 مليون دولار أميركي على مشاريع شبكات الصرف الصحي، لا يزال الصرف الصحي يتدفق من المدينة الصناعية في زحلة إلى نهر الليطاني، إذ لم يُنفّذ المتعهد الوصلة الأساسية التي تنقل المياه العادمة إلى محطة التكرير في زحلة. وعلى اثر ذلك، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحفّظها عن إنهاء المشروع وعن تسديد أي مستحقات للمتعهدين قبل استكمال الأعمال المتوجبة وفقاً للمواصفات الفنية والتعاقدية المُلزمة.

المجارير تصب في النهار.. وين الملايين؟ (فيديو)

محليات

الليطاني

لبنان

