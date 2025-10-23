"طبعاً في انتخابات"! (النهار)

كتبت صحيفة النهار في أسرارها، أنه "يُنقل بأنه عند انتهاء جلسة مجلس النواب اول من امس، سأل أحد النواب الرئيس بري قائلاً له: دولة الرئيس في انتخابات؟ فرد عليه "طبعاً وعلى القانون الحالي والمغتربين سينتخبون في لبنان".