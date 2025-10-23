الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر

2025-10-23 | 16:38
بصورة قديمة لـ&quot;نصرالله&quot;... السفير الإيراني يستذكر
بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر

نشر السفير الإيراني في لبنان مجتبى آماني عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع الشهيد السيد حسن نصرالله، وأرفقها بتعليقٍ قال فيه:

 

"على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كانت هناك علاقة عميقة روحية وفكرية وعلمية وعاطفية بين الشهيد السيد حسن نصرالله والراحل آية الله مصباح اليزدي."

بصورة قديمة لـ"نصرالله"... السفير الإيراني يستذكر

محليات

لبنان

محليات

لبنان

الجديد

السفير السعودي في لبنان وليد بخاري يزور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

اقرأ ايضا في محليات

"الضغط على بيئتنا سيرتفع".. نائب في الحزب: جاهزون!
02:48

"الضغط على بيئتنا سيرتفع".. نائب في الحزب: جاهزون!

يقول النائب حسن عزالدين لـ"النهار": "لا ننكر أننا رصدنا أخيرا أشكالا غير مسبوقة من التهديد والوعيد الأميركي والإسرائيلي،. نحن نرصد عن كثب هذا المسار المعتمد على الترهيب وبث موجات من الرعب .يخلص عزالدين إلى القول: "لا يمكننا أن نسقط من حساباتنا احتمال أن تكون اسرائيل تعدّ العدة لعمل عدواني واسع، وإن كنا ما زلنا نستبعد هذا الاحتمال في الوقت الحاضر على الأقل، وما نراه متحقق هو أن يرتفع في قابل الأيام منسوب الضغط على بيئتنا الحاضنة من خلال ترهيبها وبث موجات الرعب نقول مجددا إننا رغم التزامنا اتفاق وقف النار، نحن جاهزون لمواجهة كل الاحتمالات".

02:48

"الضغط على بيئتنا سيرتفع".. نائب في الحزب: جاهزون!

يقول النائب حسن عزالدين لـ"النهار": "لا ننكر أننا رصدنا أخيرا أشكالا غير مسبوقة من التهديد والوعيد الأميركي والإسرائيلي،. نحن نرصد عن كثب هذا المسار المعتمد على الترهيب وبث موجات من الرعب .يخلص عزالدين إلى القول: "لا يمكننا أن نسقط من حساباتنا احتمال أن تكون اسرائيل تعدّ العدة لعمل عدواني واسع، وإن كنا ما زلنا نستبعد هذا الاحتمال في الوقت الحاضر على الأقل، وما نراه متحقق هو أن يرتفع في قابل الأيام منسوب الضغط على بيئتنا الحاضنة من خلال ترهيبها وبث موجات الرعب نقول مجددا إننا رغم التزامنا اتفاق وقف النار، نحن جاهزون لمواجهة كل الاحتمالات".

أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟
02:41

أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟

تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت 15 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

02:41

أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟

تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت 15 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

"لا عودة إلى الوراء".. بلاسخارت: ندعم لبنان
01:25

"لا عودة إلى الوراء".. بلاسخارت: ندعم لبنان

اعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في بيان، لمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، أنه "بينما تكمل الأمم المتحدة عامها الثمانين في ظل سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحولات الإقليمية الكبرى والقوى العالمية في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد".

01:25

"لا عودة إلى الوراء".. بلاسخارت: ندعم لبنان

اعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في بيان، لمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، أنه "بينما تكمل الأمم المتحدة عامها الثمانين في ظل سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحولات الإقليمية الكبرى والقوى العالمية في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد".

"الضغط على بيئتنا سيرتفع".. نائب في الحزب: جاهزون!
02:48
أسعار المحروقات تتراجع.. ماذا عن الغاز؟
02:41
"لا عودة إلى الوراء".. بلاسخارت: ندعم لبنان
01:25
إجتماع عون وسلام قبيل الجلسة الوزارية.. ماذا دار بينهما؟ (الجمهورية)
01:21
مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة ضمن إطار جولة يقوم بها جنوباً
01:09
استهداف حفارة في الخيام (فيديو)
01:08
