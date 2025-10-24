حزب الله يصعد مالياً.. التفاصيل في النشرة المسائية

معلومات الجديد: وزير الطاقة عرض التقرير على مجلس الوزراء واطلعهم على مضمونه كما رفع التوصية بتلزيم بلوك رقم 8 ووافقت عليه الحكومة بالاجماع من ضمنهم وزراء الثنائي