محليات

معلومات الجديد: شعبة البحث عن التهريب في الجمارك تصادر ما يقارب 280 علبة بوتوكس وفيلر دخلت البلاد عن طريق التهريب

2025-10-24 | 12:24
معلومات الجديد: شعبة البحث عن التهريب في الجمارك تصادر ما يقارب 280 علبة بوتوكس وفيلر دخلت البلاد عن طريق التهريب
معلومات الجديد: شعبة البحث عن التهريب في الجمارك تصادر ما يقارب 280 علبة بوتوكس وفيلر دخلت البلاد عن طريق التهريب
معلومات الجديد: شعبة البحث عن التهريب في الجمارك تصادر ما يقارب 280 علبة بوتوكس وفيلر دخلت البلاد عن طريق التهريب

محليات

معلومات الجديد: وزير الطاقة عرض التقرير على مجلس الوزراء واطلعهم على مضمونه كما رفع التوصية بتلزيم بلوك رقم 8 ووافقت عليه الحكومة بالاجماع من ضمنهم وزراء الثنائي
13:19
معلومات الجديد: نتيجة عمل توتال في البئر الذي تم استكشافه جاءت سلبية وأثبتت خلو البلوك من الغاز
13:15
حزب الله يصعد مالياً.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:47
غارة النبطية.. إسرائيل تُعلن الشخصية المستهدفة
10:59
إسرائيل ترفع الجاهزية بعد أكبر مناورة على الحدود
07:45
القوات تلاحق برّي عَ"الكلمة": المطلوب واحد!
07:30
