الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟

2025-10-25 | 06:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;بندورة مُهرّبة&quot;.. ماذا يحصل؟
"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟

أعلنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية.

وفي التفاصيل، تمكّنت:

• شعبة طرابلس للمكافحة البرية من ضبط 1350 كلغ من البندورة.

• مفرزة البلدة والتبليغات – طرابلس من ضبط 1080 كلغ من البندورة.

• مفرزة العبودية من ضبط 700 كلغ من البندورة بالإضافة إلى كمية من الألبسة السورية المهرّبة.

وقد باشرت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصادرت المضبوطات وفرضت الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين، على أن يتم تسليم كميات الخضار المصادَرة إلى الجيش اللبناني وفقاً للأصول المعتمدة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق التعاون الدائم بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة لضبط حركة السلع الزراعية والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى الأسواق اللبنانية، بما يساهم في حماية المزارعين والاقتصاد الوطني وضمان تأمين غذاء سليم وآمن للمواطنين.
 
 
 
مقالات ذات صلة
"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟

محليات

بندورة

الجمارك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة الاسرائيلية على حاروف
ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!

اقرأ ايضا في محليات

باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!
08:02

باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!

تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية".

08:02

باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!

تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية".

ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!
06:49

ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أنّ "حزب الله اتخذ قرار المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني، نصرةً لهم ولقضيتهم، ودفاعًا عن الوطن. فعندما رأت قيادة حزب الله أن إسناد أهل غزّة في معركتهم واجبٌ وضرورة، أدركت أن من مسؤوليتها الوقوف إلى جانبهم والمشاركة في دعمهم".

06:49

ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أنّ "حزب الله اتخذ قرار المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني، نصرةً لهم ولقضيتهم، ودفاعًا عن الوطن. فعندما رأت قيادة حزب الله أن إسناد أهل غزّة في معركتهم واجبٌ وضرورة، أدركت أن من مسؤوليتها الوقوف إلى جانبهم والمشاركة في دعمهم".

يحدث الآن

اخترنا لك
باسيل يُحمّل الحكومة المسؤولية.. أنتم تشجعون البقاء السوري في لبنان!
08:02
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة الاسرائيلية على حاروف
07:33
ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!
06:49
سقوط ومستشفى.. زوجة سلام تتعرض لحادث بالفاتيكان!
05:59
بالصورة: غارة على سيارة.. وشهيد
05:51
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة حاروف
05:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025