النيابة بـ5 ملايين دولار؟

اجمع نائب حالي ونائب سابق من عكار أن نفقات حملة أي مرشح لينجح في دائرتهما في الانتخابات المقبلة لن تقل عن 5 ملايين دولار.
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تلبيةً لطلبات المواطنين، عن تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال أصحاب العلاقة حصراً (دون وكلاء) لاستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.
أعلن النائب ميشال معوض على منصة "إكس" مقاطعته للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء، مؤكداً أن ذلك يأتي دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين.
أفاد مراسل "الجديد" أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت نحو وادي هونين، بمؤازرة دبابة ميركافا وعربة ATV، لرفع السواتر الترابية التي كانت قد أقيمت سابقًا في المنطقة مقابل مركبا.