تطيير إعادة الإعمار.. وما علاقة برّي؟! (الشرق الأوسط)

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تلويح النواب اللبنانيين المعارضين لثنائي "حزب الله" - حركة "أمل" بمقاطعة الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، فاقم التأزم بينهم وبين رئيس البرلمان نبيه بري، إذ تبدو هذه المقاطعة بمثابة موقف ضده، على خلفية رفضه إدراج اقتراح قانون معجل لإلغاء مادة من قانون الانتخابات النيابية متعلقةً بتصويت المغتربين، فيما تعتبرها مصادر قريبة منه مقاطعة لمصالح الناس.
وقالت مصادر نيابية قريبة من بري إن المقاطعة إذا حدثت فـ"لن تكون موجهة لبري، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس". وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها عشرة، "تمس مصالح الناس، في مقدمها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب".
واعتبرت المصادر أن "تطيير الجلسة يعني تعطيل توجهات الحكومة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، ولما يمكّن الناس من الصمود والعودة إلى قراهم".