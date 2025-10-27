تطيير إعادة الإعمار.. وما علاقة برّي؟! (الشرق الأوسط)

ذكرت صحيفة " " أن تلويح النواب اللبنانيين المعارضين لثنائي " " - حركة "أمل" بمقاطعة الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، فاقم التأزم بينهم وبين ، إذ تبدو هذه بمثابة موقف ضده، على خلفية رفضه إدراج اقتراح قانون معجل لإلغاء مادة من النيابية متعلقةً بتصويت المغتربين، فيما تعتبرها مصادر قريبة منه مقاطعة لمصالح الناس.

وقالت مصادر نيابية قريبة من بري إن المقاطعة إذا حدثت فـ"لن تكون موجهة لبري، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس". وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها عشرة، "تمس مصالح الناس، في مقدمها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون من لإعادة البنى التحتية في الجنوب".

واعتبرت المصادر أن "تطيير الجلسة يعني تعطيل توجهات الحكومة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، ولما يمكّن الناس من الصمود والعودة إلى قراهم".