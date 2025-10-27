عاجل
مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ
مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ
مصادر سياسية متابعة للحراك النيابي للجديد: الجلسة قائمة والنصاب مؤمّن
مصادر سياسية متابعة للحراك النيابي للجديد: الجلسة قائمة والنصاب مؤمّن
مصادر سياسية للجديد: ورشة عمل موسّعة في القصر الجمهوري ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطارِه اللبناني
مصادر سياسية للجديد: ورشة عمل موسّعة في القصر الجمهوري ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطارِه اللبناني
مصادر دبلوماسية للجديد: مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني وحافظت على تواصل دائم مع كل الأطراف وضمناً حزب الله
مصادر دبلوماسية للجديد: مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني وحافظت على تواصل دائم مع كل الأطراف وضمناً حزب الله
تسجيل الدخول
جلسة وزارية الأربعاء في قصر بعبدا
2025-10-27 | 10:39
جلسة وزارية الأربعاء في قصر بعبدا
أعلن مجلس الوزراء عن عقد جلسة وزارية الأربعاء، في قصر بعبدا.
على أن يكون البند الأول على جدول أعمالها قانون الانتخاب.
