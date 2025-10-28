الأخبار
محليات

التفاوض مع إسرائيل سيكون الطبق الأساسي في لقاءات أورتاغوس (نداء الوطن)

2025-10-28 | 02:39
التفاوض مع إسرائيل سيكون الطبق الأساسي في لقاءات أورتاغوس (نداء الوطن)
التفاوض مع إسرائيل سيكون الطبق الأساسي في لقاءات أورتاغوس (نداء الوطن)

علمت صحيفة "نداء الوطن"

أن "التفاوض مع إسرائيل سيكون الطبق الأساسي في لقاءات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اليوم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والمسؤولين، وبالنسبة إلى موقف لبنان فسيستمع الرئيس عون إلى الآلية التي ستطرحها أورتاغوس والتي تحملها معها، علمًا أن الرئيس عون أكد أنه مع التفاوض برعاية أميركية".

وبحسب "نداء الوطن": علم أيضًا، أن "ما يحصل مع أورتاغوس والسفير المصري علاء موسى الذي جال أمس على الرئيسين عون وسلام هو محاولة لمنح لبنان الفرصة الأخيرة لتجنيبه حربًا إسرائيلية جديدة. لكن المؤشرات تفيد بأن الأمور ليست على ما يرام نتيجة إصرار "حزب الله" على التمسك بسلاحه".

بدوره قال مصدر سياسي لــ"نداء الوطن" إن "مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد الذي يصل إلى بيروت اليوم لا يحمل رسالة إسرائيلية، وإن تصوير الزيارة في هذا الإطار هو استخفاف بالدور العربي الذي تمثله مصر".

أضاف المصدر لـ"نداء الوطن": "الحراك المصري تجاه لبنان مدعوم سعوديًا وهدفه بلورة تصور داعم للبنان عنوانه آلية عملية لمبدأ التفاوض شبيه بما اعتمد في اتفاقية غزة. كما إن الزيارة بمثابة استكشاف لإمكانية عقد قمة في شرم شيخ أو في مدينة الرياض لتوقيع اتفاقية سلام وهذا يحتاج إلى التزام لبناني واضح بتنفيذ ما سبق والتزم به الحكم الجديد في لبنان لجهة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الشرعية وحصر قرار السلم والحرب بيدها دون سواها".

وخلص المصدر إلى القول: "إن أي مشروع حل عربي أساسه التزام بالقرار العربي بعيدًا من الزواريب اللبنانية والتعهدات الجانبية التي صارت مكشوفة للخارج وفترة السماح للبنان قاربت على الانتهاء".

محليات

اورتاغوس

التفاوض مع اسرائيل

لبنان

اسرائيل

محليات

اورتاغوس

التفاوض مع اسرائيل

لبنان

اسرائيل

مراسل الجديد: يحلق طيران حربي بكثافة وعلى علو منخفض جدا في محيط مدينة بعلبك والسلسلتين الشرقية والغربية وصولا الى البقاع الشمالي
بعد مقتل الشاب ايليو ابي حنا.. إجراءات أمنية في مخيم شاتيلا (نداء الوطن)

مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
07:08
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
07:00
معلومات الجديد: في مسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل تناقش أورتاغوس العودة إلى اللجان المشتركة بين البلدين على ألا تنحصر بالعسكريين والتقنيين بل ينضم إليها مدنيون
06:45
ضو: طالبنا بتطبيق النظام بعكس محاولة بري لنسفه
06:39
النائب قاسم هاشم: استمرار نهج التعطيل ليس في مصلحة البلد
06:07
مراسل الجديد: وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
06:04
