التفاوض مع إسرائيل سيكون الطبق الأساسي في لقاءات أورتاغوس (نداء الوطن)

أن "التفاوض مع سيكون الطبق الأساسي في لقاءات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والمسؤولين، وبالنسبة إلى موقف فسيستمع إلى الآلية التي ستطرحها أورتاغوس والتي تحملها معها، علمًا أن الرئيس عون أكد أنه مع التفاوض برعاية أميركية".

وبحسب "نداء الوطن": علم أيضًا، أن "ما يحصل مع أورتاغوس والسفير المصري علاء موسى الذي جال أمس على الرئيسين عون وسلام هو محاولة لمنح لبنان الفرصة لتجنيبه حربًا إسرائيلية . لكن المؤشرات تفيد بأن الأمور ليست على ما يرام نتيجة إصرار " " على التمسك بسلاحه".

بدوره قال مصدر سياسي لــ"نداء الوطن" إن "مدير المخابرات اللواء حسن رشاد الذي يصل إلى اليوم لا يحمل رسالة إسرائيلية، وإن تصوير الزيارة في هذا الإطار هو استخفاف بالدور الذي تمثله مصر".

أضاف المصدر لـ"نداء الوطن": "الحراك المصري تجاه لبنان مدعوم سعوديًا وهدفه بلورة تصور داعم للبنان عنوانه آلية عملية لمبدأ التفاوض شبيه بما اعتمد في اتفاقية غزة. كما إن ⁠الزيارة بمثابة استكشاف لإمكانية عقد قمة في شرم شيخ أو في مدينة الرياض لتوقيع اتفاقية سلام وهذا يحتاج إلى التزام لبناني واضح بتنفيذ ما سبق والتزم به الحكم الجديد في لبنان لجهة سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الشرعية وحصر قرار السلم والحرب بيدها دون سواها".

وخلص المصدر إلى القول: "إن ⁠أي مشروع حل أساسه التزام بالقرار العربي بعيدًا من الزواريب اللبنانية والتعهدات الجانبية التي صارت مكشوفة للخارج وفترة السماح للبنان قاربت على الانتهاء".