الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد مقتل الشاب ايليو ابي حنا.. إجراءات أمنية في مخيم شاتيلا (نداء الوطن)

2025-10-28 | 02:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد مقتل الشاب ايليو ابي حنا.. إجراءات أمنية في مخيم شاتيلا (نداء الوطن)
بعد مقتل الشاب ايليو ابي حنا.. إجراءات أمنية في مخيم شاتيلا (نداء الوطن)

جاء في اسرار صحيفة "نداء الوطن":

"عُلم أن قرارًا سيتخذ بإنهاء الحالة الأمنية في مخيم "شاتيلا" بعد حادثة مقتل الشاب إيليو أبي حنا على يد مسلحين في المخيم".
قالت مصادر أمنية لـ"نداء الوطن" إن "مخيم شاتيلا أصبح مرتعًا لتجار المخدرات، وتملك هذه المصادر لائحة بسبعين اسمًا بين لبناني وفلسطيني يقومون بهذا النشاط داخل المخيم".
 
مقالات ذات صلة
بعد مقتل الشاب ايليو ابي حنا.. إجراءات أمنية في مخيم شاتيلا (نداء الوطن)

محليات

مخيم شاتيلا

نداء الوطن

ايليو ابي حنا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التفاوض مع إسرائيل سيكون الطبق الأساسي في لقاءات أورتاغوس (نداء الوطن)
التحقيقات تتوسّع.. وتوقيفات أمام الجامعة اللبنانية (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
07:08
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
07:00
معلومات الجديد: في مسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل تناقش أورتاغوس العودة إلى اللجان المشتركة بين البلدين على ألا تنحصر بالعسكريين والتقنيين بل ينضم إليها مدنيون
06:45
ضو: طالبنا بتطبيق النظام بعكس محاولة بري لنسفه
06:39
النائب قاسم هاشم: استمرار نهج التعطيل ليس في مصلحة البلد
06:07
مراسل الجديد: وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
06:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025