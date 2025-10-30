الأخبار
محليات

برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)

2025-10-30 | 01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)

كشفت مصادر صحيفة الأخبار، أن "براك أوضح أنه ينتظر مباشرة السفير الأميركي الجديد عمله لتنسيق الخطوات المقبلة"، مشيراً إلى أن "التقارير التي وصلته لا تشجّعه على القدوم حالياً، إذ لا يرى ما يستحقّ النقاش الجدّي في بيروت".

ونُقل عنه قوله، إنّ "على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن واشنطن لن تمارس أيّ ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية، محمّلاً لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل".

لكنّ مصادر لبنانية أوضحت أن تأجيل برّاك زيارته لا يرتبط فقط بعدم وجود جديد ميداني أو سياسي، بل بما تبلّغه من مواقف منسوبة إلى الرئيس عون، ومفادها أن لبنان أجرى بالفعل مشاورات على مستوى الرؤساء والقوى السياسية البارزة، ولا يرفض مبدأ المفاوضات من حيث المبدأ، لكنه يرى أن لجنة الـ«ميكانيزم» هي الإطار الأنسب لإدارتها. وأضافت المصادر أن التطور الأبرز في الموقف اللبناني تمثّل في إبداء استعدادٍ لقبول رعايةٍ أميركيةٍ للحوار عبر اللجنة نفسها، شرط أن يقتصر الحضور على ممثّلين تقنيين وعسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهو طرحٌ وصفته المصادر بأنه محاولة لفتح نافذة محدودة للحوار غير السياسي، تُرضي واشنطن من دون أن تمسّ بالثوابت اللبنانية.
مزيد من الضغط الأميركي لتسليم السلاح.. وتوتر على الساحة اللبنانية! (نداء الوطن)
جولة أورتاغوس: لا جديد في السلوك الاسرائيلي! (الأخبار)

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!
04:31

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!

أفاد مراسل الجديد، أنه "أثناء مؤازرة دورية من أمن الدولة لمصلحة حماية المستهلك للكشف على مسلخ غير مطابق للمواصفات في محلة جويا – مفرق دبعال (قضاء صور)، أقدم شقيق صاحب المسلخ على الاعتداء على عناصر الدورية في محاولة لعرقلة عملهم، ما أدى إلى حصول تدافع، أطلق خلاله أحد العناصر طلقين ناريين تحذيريين في الهواء".

وقد جرى توقيف المعتدين بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.

04:31

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!

أفاد مراسل الجديد، أنه "أثناء مؤازرة دورية من أمن الدولة لمصلحة حماية المستهلك للكشف على مسلخ غير مطابق للمواصفات في محلة جويا – مفرق دبعال (قضاء صور)، أقدم شقيق صاحب المسلخ على الاعتداء على عناصر الدورية في محاولة لعرقلة عملهم، ما أدى إلى حصول تدافع، أطلق خلاله أحد العناصر طلقين ناريين تحذيريين في الهواء".

وقد جرى توقيف المعتدين بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.

بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!
04:12

بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ قرابة العاشرة من صباح اليوم عدواناً جوياً، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفاً منطقتي الجرمق والمحمودية عند الاطراف الشرقية لسهل الميدنة كفررمان".

والقت الطائرات المُغيرة عدداً من صواريخ أرض - جو، أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة.

04:12

بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ قرابة العاشرة من صباح اليوم عدواناً جوياً، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفاً منطقتي الجرمق والمحمودية عند الاطراف الشرقية لسهل الميدنة كفررمان".

والقت الطائرات المُغيرة عدداً من صواريخ أرض - جو، أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة.

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!
04:31
بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!
04:12
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يعاود استهداف منطقتي الجرمق والمحمودية
04:06
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت محيط الجرمق والمحمودية
04:02
وزير الداخلية عن اغتيال بليدا: جريمة بشعة!
03:37
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
03:33
