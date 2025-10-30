برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)

كشفت مصادر صحيفة ، أن " أوضح أنه ينتظر مباشرة الأميركي الجديد عمله لتنسيق الخطوات المقبلة"، مشيراً إلى أن "التقارير التي وصلته لا تشجّعه على القدوم حالياً، إذ لا يرى ما يستحقّ الجدّي في بيروت".



ونُقل عنه قوله، إنّ "على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن لن تمارس أيّ ضغط على في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية، محمّلاً المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل".