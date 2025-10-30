الأخبار
محليات

مزيد من الضغط الأميركي لتسليم السلاح.. وتوتر على الساحة اللبنانية! (نداء الوطن)

2025-10-30 | 02:10
مزيد من الضغط الأميركي لتسليم السلاح.. وتوتر على الساحة اللبنانية! (نداء الوطن)
مزيد من الضغط الأميركي لتسليم السلاح.. وتوتر على الساحة اللبنانية! (نداء الوطن)

ساد تفاؤل حذر الأوساط الرسمية بعد زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأشارت مصادر رسمية لصحيفة نداء الوطن، إلى أن "لبنان أكّد المضيّ في المفاوضات غير المباشرة في حين لم يعرف بعد رأي إسرائيل، ويتوقف كلّ ذلك على النيات الإسرائيلية ومستوى الضغط الأميركي على تل أبيب للالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار".

ولم تنكر المصادر وجود ضغوط أميركية أيضًا على لبنان من أجل الإسراع في تسليم السلاح غير الشرعي، ما قد يرفع مستوى التوتر على الساحة اللبنانية وسط عدم تجاوب "حزب اللّه" مع هذا المطلب.


محليات

محليات

لبنان

اسرائيل

مراسل الجديد: عدد من الأهالي في بليدا يشعلون الإطارات ويقطعون الطريق اعتراضاً على اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمركز البلدية واغتيال موظف فيها
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!
04:31

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!

أفاد مراسل الجديد، أنه "أثناء مؤازرة دورية من أمن الدولة لمصلحة حماية المستهلك للكشف على مسلخ غير مطابق للمواصفات في محلة جويا – مفرق دبعال (قضاء صور)، أقدم شقيق صاحب المسلخ على الاعتداء على عناصر الدورية في محاولة لعرقلة عملهم، ما أدى إلى حصول تدافع، أطلق خلاله أحد العناصر طلقين ناريين تحذيريين في الهواء".

وقد جرى توقيف المعتدين بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.

04:31

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!

أفاد مراسل الجديد، أنه "أثناء مؤازرة دورية من أمن الدولة لمصلحة حماية المستهلك للكشف على مسلخ غير مطابق للمواصفات في محلة جويا – مفرق دبعال (قضاء صور)، أقدم شقيق صاحب المسلخ على الاعتداء على عناصر الدورية في محاولة لعرقلة عملهم، ما أدى إلى حصول تدافع، أطلق خلاله أحد العناصر طلقين ناريين تحذيريين في الهواء".

وقد جرى توقيف المعتدين بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.

بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!
04:12

بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ قرابة العاشرة من صباح اليوم عدواناً جوياً، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفاً منطقتي الجرمق والمحمودية عند الاطراف الشرقية لسهل الميدنة كفررمان".

والقت الطائرات المُغيرة عدداً من صواريخ أرض - جو، أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة.

04:12

بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ قرابة العاشرة من صباح اليوم عدواناً جوياً، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفاً منطقتي الجرمق والمحمودية عند الاطراف الشرقية لسهل الميدنة كفررمان".

والقت الطائرات المُغيرة عدداً من صواريخ أرض - جو، أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة.

خلال مداهمة مسلخ غير مطابق.. إطلاق نار وتدافع!
04:31
بصواريخ أرض- جو.. هكذا نفّذت اسرائيل غاراتها على المحمودية!
04:12
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يعاود استهداف منطقتي الجرمق والمحمودية
04:06
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت محيط الجرمق والمحمودية
04:02
وزير الداخلية عن اغتيال بليدا: جريمة بشعة!
03:37
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
03:33
