محليات

صراخ في مجلس الوزراء.. والكلمة الفصل لمجلس النواب! (الجمهورية)

2025-10-30 | 02:35
صراخ في مجلس الوزراء.. والكلمة الفصل لمجلس النواب! (الجمهورية)
صراخ في مجلس الوزراء.. والكلمة الفصل لمجلس النواب! (الجمهورية)

قالت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، إنّ "النقاش في مجلس الوزراء كان محتدماً جداً في هذا الملف، وكان التباين عميقاً جداً بين وزراء القوات والكتائب الذين اصرّوا على إقرار المشروع في جلسة الأمس، وبين وزراء الثنائي الذين أصرّوا على القانون النافذ، وعلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص في ما خصّ المغتربين. وسُجّلت سجالات في اكثر من محطة، حيث هدّد وزراء القوات بالانسحاب من القاعة، كما لوحظ تعصيب وزير الكتائب نصار، الذي احتد في الجلسة الى حدّ الصراخ بصوتٍ عالٍ".

وأضافت المصادر: "ما حصل بالأمس يعني ترحيل المشكلة او الاشتباك، حيث الأجواء لا تبدو مشجعة. وفي مطلق الأحوال ننتظر ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية. ومما لا شك فيه أنّ مهمّة اللجنة حساسة جداً، في ظل التباينات الجوهرية في مواقف القوى، وبناءً على تقرير اللجنة الوزارية سيتمّ اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. ونأمل أن يتمّ ذلك بتوافق كلّ الاطراف، والحكومة تقارب هذا الملف بمسؤولية عالية".

وحول ما يُقال عن الحاجة بالدرجة الاولى إلى توافق وطني حيال الأمور الأساسية وفي مقدّمها قانون الانتخابات، قالت المصادر: التوافق الوطني هو المطلوب، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل في أي تقارير او تعديلات او مشاريع قوانين تعود إلى مجلس النواب.
 
 
 
 
صراخ في مجلس الوزراء.. والكلمة الفصل لمجلس النواب! (الجمهورية)

محليات

مجلس الوزراء

مجلس النواب

