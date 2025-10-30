صراخ في مجلس الوزراء.. والكلمة الفصل لمجلس النواب! (الجمهورية)

قالت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، إنّ " في كان محتدماً جداً في هذا الملف، وكان التباين عميقاً جداً بين وزراء والكتائب الذين اصرّوا على إقرار المشروع في جلسة الأمس، وبين وزراء الذين أصرّوا على القانون النافذ، وعلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص في ما خصّ المغتربين. وسُجّلت سجالات في اكثر من محطة، حيث هدّد وزراء القوات بالانسحاب من القاعة، كما لوحظ تعصيب وزير ، الذي احتد في الجلسة الى حدّ الصراخ بصوتٍ عالٍ".

