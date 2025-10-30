بالنيران.. اسرائيل داخل مركز بلدية بليدا (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، أنه "أثناء مؤازرة دورية من أمن الدولة لمصلحة حماية المستهلك للكشف على مسلخ غير مطابق للمواصفات في محلة جويا – مفرق دبعال (قضاء صور)، أقدم شقيق صاحب المسلخ على الاعتداء على عناصر الدورية في محاولة لعرقلة عملهم، ما أدى إلى حصول تدافع، أطلق خلاله أحد العناصر طلقين ناريين تحذيريين في الهواء".



وقد جرى توقيف المعتدين بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.