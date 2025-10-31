إسرائيل لاتزال على موقفها.. سحب السلاح أولًا (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية":

يمضي في تفادي الحرب الموسعة، والطلب من ممارسة ضغوط على لوقف الضربات المستمرة والمتفرقة والممتدة بين الجنوب والبقاع ، من دون ان تلوح بوادر إيجابية بإحداث خرق في الموقف ، الذي يربط أي خطوة من قبله بنزع سلاح " ".

الا ان المعلومات المتوافرة التي حصلت عليها "الأنباء" من أحد الضباط الأجانب الذي حضر اجتماع لجنة مراقبة وقف الاعمال القتالية "الميكانيزم" في الناقورة، تضمنت الآتي "لم يحصل أي تطور جديد لجهة إبداء الجانب الإسرائيلي بوادر قبول بانسحاب جزئي وإطلاق أسرى لبنانيين..

وبدا واضحا الإصرار الإسرائيلي على تجريد "حزب " من السلاح بالكامل، ودون ذلك لا تقدم في الخطوات من قبله".

وستكون خلاصة محادثات الأيام الماضية مع الموفدين في ، الاهتمام على المستويين الرسمي والحزبي في المرحلة المقبلة، في محاولة تجنب أي سلبيات أو مواجهة محتملة مع إسرائيل، بعدما انتهت إلى ان المطلوب من أمرين: الأول سحب السلاح قبل نهاية السنة، والثاني إجراء التفاوض حول مرحلة ما بعد نزع السلاح من جميع القوى الحزبية ، وغير اللبنانية في كل المناطق وانتشار بشكل شامل.