الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إسرائيل لاتزال على موقفها.. سحب السلاح أولًا (الأنباء الكويتية)

2025-10-31 | 02:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل لاتزال على موقفها.. سحب السلاح أولًا (الأنباء الكويتية)
إسرائيل لاتزال على موقفها.. سحب السلاح أولًا (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية":

يمضي لبنان في تفادي الحرب الإسرائيلية الموسعة، والطلب من الأميركيين ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف الضربات المستمرة والمتفرقة والممتدة بين الجنوب والبقاع الشمالي، من دون ان تلوح بوادر إيجابية بإحداث خرق في الموقف الإسرائيلي، الذي يربط أي خطوة من قبله بنزع سلاح "حزب الله".
الا ان المعلومات المتوافرة التي حصلت عليها "الأنباء" من أحد الضباط الأجانب الذي حضر اجتماع لجنة مراقبة وقف الاعمال القتالية "الميكانيزم" في الناقورة، تضمنت الآتي "لم يحصل أي تطور جديد لجهة إبداء الجانب الإسرائيلي بوادر قبول بانسحاب جزئي وإطلاق أسرى لبنانيين..
وبدا واضحا الإصرار الإسرائيلي على تجريد "حزب الله" من السلاح بالكامل، ودون ذلك لا تقدم في الخطوات من قبله".
وستكون خلاصة محادثات الأيام الماضية مع الموفدين في بيروت، محور الاهتمام على المستويين الرسمي والحزبي في المرحلة المقبلة، في محاولة تجنب أي سلبيات أو مواجهة محتملة مع إسرائيل، بعدما انتهت إلى ان المطلوب من الحكومة اللبنانية أمرين: الأول سحب السلاح قبل نهاية السنة، والثاني إجراء التفاوض حول مرحلة ما بعد نزع السلاح من جميع القوى الحزبية اللبنانية، وغير اللبنانية في كل المناطق وانتشار الجيش اللبناني بشكل شامل.
مقالات ذات صلة
إسرائيل لاتزال على موقفها.. سحب السلاح أولًا (الأنباء الكويتية)

محليات

الأنباء الكويتية

لبنان

الحرب الإسرائيلية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسرائيل تُهدّد بالتصعيد (البناء)
"الملتقى الإعلامي العربي" اختتم فعالياته .. مرقص: ركزنا على تحريم توقيف الاعلاميين

اقرأ ايضا في محليات

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
05:55

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار

طلب وزير الخارجية يوسف رجي من نظيره الألماني مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

05:55

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار

طلب وزير الخارجية يوسف رجي من نظيره الألماني مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين
04:46

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

04:46

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

يحدث الآن

اخترنا لك
بالصورة- امن الدولة يطوق بلدية بيروت.. والسبب؟
06:13
رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
05:55
الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين
04:46
سلام من بكركي: لا تراجع عن حصر السلاح
04:36
الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)
04:28
سلام من بكركي: اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ سلاح المخيّمات وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة وهذا المسار لم ننته منه بعد
04:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025