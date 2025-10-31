تسليح متجدد لـ"حزب الله".. وقلق إسرائيلي متصاعد

كشفت مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية إسرائيلية وعربية لـ"وول ستريت جورنال"، أن "حزب الله" يعيد تسليح نفسه"

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه المعطيات "تزيد من احتمالية تجدد الحرب مع "، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام، إلا أنه يتعرض لانتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.



وقالت مصادر "وول ستريت جورنال" إن "المعلومات الاستخباراتية تظهر أن " " يعيد تخزين والمضادات للدبابات والمدفعية".



وذكرت أن "بعض هذه الأسلحة يصل عبر الموانئ البحرية ، ومن خلال طرق تهريب عبر ما زالت تعمل رغم ضعفها".



كما أضاف أحد الأشخاص المطلعين على الملف لـ"وول ستريت جورنال"، أن "حزب يصنع بعض الأسلحة الجديدة بنفسه".



وقالت مصادر الصحيفة الأميركية إن "إسرائيل تفقد صبرها، حيث قدمت معلومات استخباراتية للمساعدة في نزع سلاح "حزب الله"، ونفذت بنفسها أكثر من ألف ضربة ضد ما تزعم إنها بنى تحتية للحزب منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثانيمن العام الماضي".



ويتسق تقرير "وول ستريت جورنال" مع ما كشفته في وقت سابق مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ" عربية"، قالت إن "الجهود لانتشال من الانهيار، عبر حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية، وصلت إلى طريق مسدود، وسط خشية من أن يبقي أداء الطبقة السياسية البلاد رهينة الشلل والتبعية الخارجية".



وأوضحت مصادر "سكاي نيوز" أن "المبادرة الأميركية هدفت إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع "حزب الله" نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح"، مشيرة إلى أن "الخطة تضمنت التزامات مالية تقدر بمليارات الدولارات من دول خليجية، خصصت لدعم مشاريع تنموية في ".