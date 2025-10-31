الأخبار
محليات

من هو المستهدف في غارة النبطية؟ (صورة)

2025-10-31 | 11:02
من هو المستهدف في غارة النبطية؟ (صورة)
من هو المستهدف في غارة النبطية؟ (صورة)

أفاد مراسل الجديد عن استشهاد حسن حامد غيث جراء الغارة التي إستهدفت النبطية

ويذكر أن غيث هو بلدة صير الغربية 
 
من هو المستهدف في غارة النبطية؟ (صورة)

إسرائيل لاتزال على موقفها.. سحب السلاح أولًا (الأنباء الكويتية)
"الملتقى الإعلامي العربي" اختتم فعالياته .. مرقص: ركزنا على تحريم توقيف الاعلاميين

معلومات الجديد: إشكالية التفاوض لا تزال قائمة حول مستوى التمثيل ففيما تريد واشنطن تمثيلاً سياسياً ودبلوماسياً يرغب لبنان بأن يقتصر التمثيل على المدنيين التقنيين والخبراء فقط
14:37
معلومات الجديد: لقاء مرتقب خلال الـ24 ساعة المقبلة بين المستشار الرئاسي أندريه رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بطلب من رحال
14:32
معلومات الجديد: وساطةً يقوم بها الجانبُ الالماني قوامُها أن تكون المانيا عرابة هذه المفاوضات على غرار صفقة تحرير الاسرى عام 2004
14:24
معلومات الجديد: الجانب الأميركي يدعو إلى مشاركة دبلوماسيين في اللجان مقابل اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على مشاركة مدنيين بصفة خبراء وتقنيين في اللجان بعد وقف الأعمال العدائية
14:23
مدنيون سيتفاوضون مع إسرائيل.. هل وافق لبنان؟
12:53
لبنان مستعد للتفاوض ولكن.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
12:26
