إشكالية التفاوض قائمة بين لبنان وإسرائيل

لا يزال ملف التفاوض مع اسرائيل اضافة الى دور المبعوثة الاميركية عنواني المشهد السياسي



يريد التفاوض إلا أن كلَّ الأفكار التي يطرحُها لبنان مرفوضةٌ إسرائيليا/ وضِمنا الموقفُ اللبناني الرسمي حول التفاوض عبر مسار الميكانيزم والذي يواجه بتعنت إسرائيلي

وبعد تسريبات عن موافقة على مقترح المبعوثة الاميركية بضم مدنيين الى لجان التفاوض قالت مصادرُ حكومية للجديد إن موقف لبنان الرافض لمشاركة ايِّ سياسيين باللجان ليس بالجديد وانما تم ابلاغُه الى اورتاغوس سابقا إلا أن الاشكالية تتعلق بمشاركة مدنيين على مختلف توصيفاتهم أو مواقعهم وفي معلومات الجديد أنَّ الجانب تحديدا يدعو الى مشاركة دبلواسيين في اللجان في مقابل اتفاق بين اللبنانيين الثلاثة على مشاركة مدنيين بصفة خبراءَ وتِقنيين في اللجان فقط ولكن بعد وقف الاعمال العَدائية الاسرائيلية وفي معلومات الجديد أن وَساطةً يقوم بها الجانبُ الالماني قِوامُها أن تكون المانيا عرابةَ هذه المفاوضات كما سبق أن شاركت في مفاوضات تحرير الاسرى عام 2004 وفي معلومات الجديد أن لقاءً مرتقبا في الساعات الاربع والعشرين المقبلة بين أندريه رحال ورئيسِ للمقاومة بعدما طلب موعدا منه عبر الوسيط بينهما.