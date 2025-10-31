إشكالية التفاوض قائمة بين لبنان وإسرائيل

وبعد تسريبات عن موافقة لبنان
على مقترح المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس
بضم مدنيين الى لجان التفاوض قالت مصادرُ حكومية للجديد إن موقف لبنان الرافض لمشاركة ايِّ سياسيين باللجان ليس بالجديد وانما تم ابلاغُه الى اورتاغوس سابقا إلا أن الاشكالية تتعلق بمشاركة مدنيين على مختلف توصيفاتهم أو مواقعهم وفي معلومات الجديد أنَّ الجانب الاميركي
تحديدا يدعو الى مشاركة دبلواسيين في اللجان في مقابل اتفاق بين الرؤساء
اللبنانيين الثلاثة على مشاركة مدنيين بصفة خبراءَ وتِقنيين في اللجان فقط ولكن بعد وقف الاعمال العَدائية الاسرائيلية وفي معلومات الجديد أن وَساطةً يقوم بها الجانبُ الالماني قِوامُها أن تكون المانيا عرابةَ هذه المفاوضات كما سبق أن شاركت في مفاوضات تحرير الاسرى عام 2004 وفي معلومات الجديد أن لقاءً مرتقبا في الساعات الاربع والعشرين المقبلة بين المستشار الرئاسي
أندريه رحال ورئيسِ كتلة الوفاء
للمقاومة محمد رعد
بعدما طلب رحال
موعدا منه عبر الوسيط بينهما.