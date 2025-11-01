رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

كتب " اللبنانية" على حسابه عبر منصة "إكس": "قال الشيخ إن أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان، شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر على وقف اعتداءاتها على وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين".