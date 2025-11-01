الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

2025-11-01 | 05:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "قال الشيخ نعيم قاسم إن أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان، شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين".

 
 
 
مقالات ذات صلة
رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

محليات

سمير جعجع

نعيم قاسم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
الخطة المصرية: سلاح "حزب الله" دون استخدام أو تطوير؟

اقرأ ايضا في محليات

"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!
06:51

"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية".

06:51

"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية".

الرئيس سلام إلى القاهرة.. برفقة وفد وزاري
05:34

الرئيس سلام إلى القاهرة.. برفقة وفد وزاري

غادر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بيروت متوجها الى القاهرة للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير واعمال اللجنة العليا اللبنانية - المصرية.

ويرافق سلام وزير الاقتصاد عامر البساط على أن ينضم كل من وزراء المالية والخارجية والأشغال العامة والنقل الى الوفد مساء.

05:34

الرئيس سلام إلى القاهرة.. برفقة وفد وزاري

غادر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بيروت متوجها الى القاهرة للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير واعمال اللجنة العليا اللبنانية - المصرية.

ويرافق سلام وزير الاقتصاد عامر البساط على أن ينضم كل من وزراء المالية والخارجية والأشغال العامة والنقل الى الوفد مساء.

تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
Play
05:18
Play

تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)

تواصل سعودي غير مباشر مع الحزب! جوني منير يكشف (فيديو)

05:18

تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)

تواصل سعودي غير مباشر مع الحزب! جوني منير يكشف (فيديو)

يحدث الآن

اخترنا لك
"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!
06:51
الرئيس سلام إلى القاهرة.. برفقة وفد وزاري
05:34
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
05:18
الخطة المصرية: سلاح "حزب الله" دون استخدام أو تطوير؟
04:45
الصحافي والكاتب السياسي جوني منيّر لـ #الجديد: تواصل سعودي حصل مع حزب الله بطريقة غير مباشرة
02:41
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات حي الشراونة في مدينة بعلبك فجر اليوم وتخلل المداهمة إطلاق نار وتوقيف مطلوبين
02:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025