برّاك: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان

مصادر سياسية للجديد: كلام براك تمهيدٌ لما هو أخطر على لبنان مع سقوط اتفاقية الهدنة والقرار 1701 واتفاق تشرين من الأجندة الإسرائيلية تزامناً مع المناورات العسكرية التي تجريها إسرائيل عند الحدود