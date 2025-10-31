بالفيديو.. الرئيس سلام بين الطربوش والعسل

عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قال: لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!
لا يزال ملف التفاوض مع اسرائيل اضافة الى دور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس عنواني المشهد السياسيلبنان يريد التفاوض إلا أن كلَّ الأفكار التي يطرحُها لبنان مرفوضةٌ إسرائيليا/ وضِمنا الموقفُ اللبناني الرسمي حول التفاوض عبر مسار الميكانيزم والذي يواجه بتعنت إسرائيلي