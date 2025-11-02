الأخبار
09:19
"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
04:24
"صهر العرب" يطلّ عليكم من نيويورك؟! (فيديو)
2025-11-01
كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)
2025-11-01
قرد في المطار! (فيديو)
محليات
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
2025-11-02 | 08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة
الجيش: ما بين الساعة 12.30 والساعة 14.30 ستقوم إحدى وحداتنا بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة - الشوف
لعبة تحوّلت إلى طعن.. الكشف عن الرواية الكاملة لاعتداء صور!
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
محليات
شقيقها
الناعمة..
الرواية
كاملة
وفيديو
التعرف
المجرم
غارة كفرمان.. إسرائيل تعلن إغتيال شخصيات في حزب الله
القناة 14 الإسرائيلية: من المنتظر شن عملية لإضعاف حزب الله في لبنان
13:05
معلومات الجديد: الامير يزيد بن فرحان سيلتقي الوفد اللبناني في كلية الامير نايف للعلوم الامنية لبحث الملفات الامنية المشتركة في المنطقة تحديداً استقرار الحدود وضبط تهريب المخدرات والسلاح
13:05
معلومات الجديد: الامير يزيد بن فرحان سيلتقي الوفد اللبناني في كلية الامير نايف للعلوم الامنية لبحث الملفات الامنية المشتركة في المنطقة تحديداً استقرار الحدود وضبط تهريب المخدرات والسلاح
13:04
معلومات الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد العبدالله ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توجّهوا إلى السعودية في زيارة تستمر حتى الاربعاء
13:04
معلومات الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد العبدالله ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توجّهوا إلى السعودية في زيارة تستمر حتى الاربعاء
13:03
معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية
13:03
معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية
عربي و دولي
13:42
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الدولة اللبنانية لا تدخل بعض الأماكن التي ينشط فيها حزب الله وإذا طلب منا فعل ذلك فنحن نعرف كيف نزيد من وتيرة الهجمات في لبنان إذا لزم الأمر
عربي و دولي
13:41
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: هناك تغيير في نهج الإدارة الأميركية حيث بدأت بالضغط على الدولة اللبنانية لأنها تدرك أن الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله لم تكن كافية
مقدمة النشرة المسائية
13:21
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
معلومات الجديد: الامير يزيد بن فرحان سيلتقي الوفد اللبناني في كلية الامير نايف للعلوم الامنية لبحث الملفات الامنية المشتركة في المنطقة تحديداً استقرار الحدود وضبط تهريب المخدرات والسلاح
13:05
معلومات الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد العبدالله ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توجّهوا إلى السعودية في زيارة تستمر حتى الاربعاء
13:04
معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية
13:03
معلومات الجديد: خطوة يتم التحضير لها بين بعبدا وعين التينة قوامها الموافقة على التفاوض مع اسرائيل وإدخال مدنيين تقنيين مقابل وقف الغارات الاسرائيلية
13:03
مصادر سياسية للجديد: الضغط الدولي تحوّل للذهاب إلى التفاوض على ملفات عدة من بينها السلاح
13:02
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
11:36
2025-10-31
وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)
2025-10-28
لبنان يفاوض اسرائيل.. برعاية مصرية؟
2025-10-04
ترامب: نقترب من إنهاء حرب غزة
2025-10-30
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
2025-09-22
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
2025-09-04
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
13:21
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
04:43
بشار العنيزات يعلنها بصراحة: "لن أتزوج".. قبل التحدي الجريء من الجمهور
2025-11-01
مقدمة النشرة المسائية 01-11-2025
2025-11-01
لقطات نادرة تجمع انس نصري بوالدته "عزيزة" تخطف انظار الجمهور
2025-11-01
المؤثرة ديانا قاردي تروي لحظة نجاتها من الموت بسبب حادث طائرة
محليات
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
محليات
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
عربي و دولي
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
عربي و دولي
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
عربي و دولي
03:29
أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!
عربي و دولي
03:29
أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!
خاص الجديد
11:36
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
خاص الجديد
11:36
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
محليات
09:31
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
محليات
09:31
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
محليات
06:49
رفض قاطع للكفالة ومنع السفر.. بيان لفريق الدفاع عن هانيبال القذافي!
محليات
06:49
رفض قاطع للكفالة ومنع السفر.. بيان لفريق الدفاع عن هانيبال القذافي!
