غارة كفرمان.. إسرائيل تعلن إغتيال شخصيات في حزب الله

وتسببت الغارة باحتراق السيارة المستهدفة وتحطم زجاج عشرات المنازل في الحي السكني.

وفي المقابل، زعم الجيش في بيانٍ له أن طائراته استهدفت "عناصر من قوة التابعة لحزب "، بينهم مسؤول الدعم اللوجستي في الجنوب، مدعيًا أن نشاطهم شكّل "تهديدًا على ومواطنيها".