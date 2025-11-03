معارك مرتقبة في جنوب لبنان بإذن أميركي! (الأنباء الإلكترونية)

قدرت مصادر ان يكون هناك أيام من القتال النشط ضد ، لافتةً الى أن لن تنسحب من النقاط الخمس في ، ولن تسمح بإعادة القرى الحدودية.

ورأت المصادر عبر صحيفة "الأنباء الإلكترونية" أن ضوءًا اخضر اميركيًا اعطي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب .

كذلك، أشار مصدر أمني الى أن حزب الله لا يتعامل مع ملف سلاحه كأولوية وطنية أو كقضية قابلة للتسليم السريع، بل كملف تفاوضي طويل الأمد بعوامل داخلية وخارجية. والاهم انه يسعى بكل وضوح الى اضاعة الوقت حتى موعد الانتخابات النيابية حيث يراهن على تجديد شرعيته السياسية وحماية سلاحه عبر صناديق الاقتراع.