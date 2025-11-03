الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

معارك مرتقبة في جنوب لبنان بإذن أميركي! (الأنباء الإلكترونية)

2025-11-03 | 02:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معارك مرتقبة في جنوب لبنان بإذن أميركي! (الأنباء الإلكترونية)
معارك مرتقبة في جنوب لبنان بإذن أميركي! (الأنباء الإلكترونية)

جاء في صحيفة "الأنباء الإلكترونية":

قدرت مصادر ان يكون هناك أيام من القتال النشط ضد حزب الله، لافتةً الى أن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان، ولن تسمح بإعادة إعمار القرى الحدودية.

ورأت المصادر عبر صحيفة "الأنباء الإلكترونية" أن ضوءًا اخضر اميركيًا اعطي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله.

كذلك، أشار مصدر أمني الى أن حزب الله لا يتعامل مع ملف سلاحه كأولوية وطنية أو كقضية قابلة للتسليم السريع، بل كملف تفاوضي طويل الأمد بعوامل داخلية وخارجية. والاهم انه يسعى بكل وضوح الى اضاعة الوقت حتى موعد الانتخابات النيابية حيث يراهن على تجديد شرعيته السياسية وحماية سلاحه عبر صناديق الاقتراع.

مقالات ذات صلة
معارك مرتقبة في جنوب لبنان بإذن أميركي! (الأنباء الإلكترونية)

محليات

حزب الله

لبنان

جنوب لبنان

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

الحدود الجنوبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القاهرة تقود وساطة لتجنب حرب على لبنان (الشرق الأوسط)
بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس

اقرأ ايضا في محليات

قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!
06:06

قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!

أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي أن "المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها على لبنان، لن تستمر وستتغيّر، ولن نسمح كلبنان وكدولة وكعلاقات ديبلوماسية وكجيش لبناني وكمقاومة، أن تبقى هذه المعادلة فوق رؤوسنا وأن يبقى هذا العدوان مستمراً على أرضنا، وعلى الدولة أن تفي بما وعدت به وبما أخذته على عاتقها، أنها ستحرر الأرض والأسرى وتوقف الاستباحة وتبدأ بالإعمار".

06:06

قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!

أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي أن "المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها على لبنان، لن تستمر وستتغيّر، ولن نسمح كلبنان وكدولة وكعلاقات ديبلوماسية وكجيش لبناني وكمقاومة، أن تبقى هذه المعادلة فوق رؤوسنا وأن يبقى هذا العدوان مستمراً على أرضنا، وعلى الدولة أن تفي بما وعدت به وبما أخذته على عاتقها، أنها ستحرر الأرض والأسرى وتوقف الاستباحة وتبدأ بالإعمار".

يحدث الآن

اخترنا لك
تعديل | مراسل الجديد: شهيد على الأقل وعدد من الإصابات في الغارة على الشرقية
06:17
مراسل الجديد: عدد من الإصابات نتيجة الغارة على الشرقية
06:15
قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!
06:06
شكوى "لبنانية" مباغتة على متن طائرة! (فيديو)
03:51
نائب في "حزب الله": الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
03:41
تسريب فيديو يوقع بـ مدعية عسكرية إسرائيلية!
03:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025