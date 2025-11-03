القاهرة تقود وساطة لتجنب حرب على لبنان (الشرق الأوسط)

أكد مصدر مسؤول لصحيفة " " أن التحركات تهدف إلى دعم استقرار ومؤسساته والحفاظ على سيادته على كامل أراضيه، موضحاً أنها ليست جزءاً من خطة متكاملة مقدَّمة إلى لبنان.

وأشار المصدر إلى أن جهود تتركز على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني الموقَّع مع ، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة والمحادثات بين مسؤولي البلدين تسعى لتجنب تجدد الصراع ومنع إسرائيل من استئناف هجماتها العسكرية.

وأضاف أن مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وترسيخ الهدوء في الجنوب.