"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت

مطلع كانون الأول وبعد اتفاقيات مصر يشهد حراكا اقتصاديا عربيا موسعا وأول الوافدين من الأردن في زيارة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين تليها زيارة تلبية لدعوة وجهها رئيس الحكومة نواف سلام الى نظيره المصري لزيارة وقد تم تحديد موعدها في السابع عشر من كانون الأول أما سعوديا فقد أرسل الجانب السعودي الى لبنان updates لعدد من مشاريع الاتفاقيات بين البلدين ويتم حاليا تنقيحها وفق متطلبات المرحلة واحتياجات البلاد تمهيدا لتفعيلها ووضعها قيد التنفيذ وفي المعلومات أن الجانب الألماني وخلال لقاءاته في لبنان ومصر فإنه اتى مستكشفا الوضع السياسي والأمني في ظل التحولات فيما بدا مستمعا للتقييم اللبناني الذاتي بنوافذ عدة فتحت في المنطقة وعلى لبنان أن يكون جزءا منهاأما سياسيا فيبقى ملف التفاوض متصدرا فيما أفادت مصادر حكومية بأن الثابتة الوحيدة هي أن لبنان يريد التفاوض ولكن دون بلوغ خط النهاية عقبات كثيرة وكما غزة قد يكون المسار طويلا فاتفاق السلام في شرم الشيخ ورغم انجاز جزئه الأول فإن إشكالياته لا تزال كثيرة وتحديدا في النقاط العالقة عند تكليف القوة الدولية وإعادة الإعمار وعن التصعيد وكلام براك قالت مصادر حكومية إننا أساسا في حرب ولكننا لا نعتقد بأنها قد تتوسع بشكل كبير أو تطال مرافق عامة رغم توجسنا من إمكانية استهداف نقاط في محيط بذريعة السلاح أو المخازن، للضغط على لبنان وعن كلام باراك تفاجأ المصدر بالتعليق قبل أن يستدرك أن باراك قد يكون مستاء من عدم تمكنه من تحقيق أي تقدم في الملف اللبناني في الفترة الماضية بينما اورتاغوس ورغم خروجها من الباب فإنها نجحت في العودة من الشباك والأهم أن سيد المشهد سيكون السفير الاميركي الجديد الذي وصفه المصدر بthe new mr Lebanonورغم كل الصخب التفاوضي لا يزال لبنان في مرحلة التشاور انطلاقا من ثوابت تحتم وقف إطلاق النار والانسحاب الجزئي من بعض النقاط في المرحلة الاولى وعن صيغة الميكانيزم تقول مصادر الجديد إن هذا الطرح يريح الرئيس ولا يعارضه الجانب الأميركي انطلاقا من دوره الأساسي في اللجنة بينما تبقى المعضلة بموافقة اسرائيل وبالتالي يقول المصدر " حتى اشعار آخر " فإن خيار لبنان هو الميكانيزم ويضيف المصدر بدنا نفاوض لناخد شي مش اعطونا شي لنفاوض خاصة أن الجهة المقابلة أي تشعر بفائض القوة حاليا وعليه يعول لبنان على المساعي الدبلوماسية وتحديدا والغربية لإيجاد مخرج ترضى به اسرائيل ويوافق عليه لبنان برئاساته ومؤسساته وقوانينه ومعه وإيران اللتان تشكلان حاضنة ضامنة على شاكلة غزة وبالتالي فإن النقاش مفتوح والاتصالات قائمة وهي على مستويات عسكرية ودبلوماسية سياسية