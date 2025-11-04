"اتجار بالبشر وتزوير شيكات".. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف

"استمرارًا لعملياتها الهادفة إلى الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكنت الإقليمية – مكتب في ، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف أميركي.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة المختص".