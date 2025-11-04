الأخبار
محليات

"اتجار بالبشر وتزوير شيكات".. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف

2025-11-04 | 03:37
&quot;اتجار بالبشر وتزوير شيكات&quot;.. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف
"اتجار بالبشر وتزوير شيكات".. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"استمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب الشوف في أمن الدولة، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص".

"اتجار بالبشر وتزوير شيكات".. أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف

محليات

لبنان

الشوف

بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
06:17

بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية

مراسل الجديد : الطيران الإسرائيلي مسيّر يحلّق على علوّ منخفض فوق النبطية

06:17

بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية

مراسل الجديد : الطيران الإسرائيلي مسيّر يحلّق على علوّ منخفض فوق النبطية

توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق
05:45

توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق

صدر عن المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام البيان التالي:

05:45

توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق

صدر عن المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام البيان التالي:

مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على طريق كفردجال -النبطية
06:21
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
06:17
توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق
05:45
نقابة وسطاء النقل في لبنان(LFS) تنتخب سامي بلّوط رئيساً جديداً لها
05:36
"المقاومة التزمت وإسرائيل خالفت"… بري: هذا ما يعيق عمل الجيش
05:16
"خبز ونت" في بيروت.. الملتقى الرائد للحقوق الرقمية
04:17
