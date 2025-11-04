"المقاومة التزمت وإسرائيل خالفت"… بري: هذا ما يعيق عمل الجيش

وأضاف بري: لكن السؤال الذي يجب أن يُسأل متى وأين وكيف إلتزمت ببند واحد من بنود إتفاق وقف إطلاق النار ؟ واستغرب رئيس المجلس النيابي مواقف بعض الداخل اللبناني حيال المقاومة ، لافتاً إلى أن هذا البعض يرفض حتى ذكر "مقاومة" في أي من الأدبيات السياسية والإعلامية، سائلاً : هل هناك بلد في الكون يُنكر أنقى صفحة من تاريخه ؟

وكشف الرئيس بري بأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها ناقشت أمرين : الأول موضوع الإدعاء باستمرار تدفق السلاح من والثاني موضوع المفاوضات ، وأكد الرئيس بري في هذين العنوانين بأن ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب فأمريكا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك ، أما بالشأن المتصل بالمفاوضات قال الرئيس بري هناك آلية تسمى الميكانزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية .

وحول قانون الانتخابات قال الرئيس بري : أبلغنا الجميع بأنه اذا كان هناك من أفكار للحل نحن أيضا لدينا أفكار وجاهزون للمناقشتها ، لكن السؤال هل هم يريدون الحل ؟ .

وتابع :هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها ، وإلا سيكون هناك معركة سياسية .

وحول ما يحكى عن التطبيع قال الرئيس بري : أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع معيداً التذكير بما كان يردده الحقوقي الكبير عبد لحود الذي كان يقول : أن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل هم الموارنة فكيف بباقي الطوائف وكل ؟

وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار وصمود الجنوبيين قال الرئيس بري : إن أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء بالأرض بالرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية .

وحول لقاء المصيلح التنسيقي نحو إعادة الاعمار اكتفى الرئيس بري بالقول هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار .